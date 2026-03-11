Ir al contenido
Asiste al San San Festival de la mano de EL PAÍS

Participa y consigue un abono doble para disfrutar del festival del 2 al 4 de abril en Benicàssim

MADRID -
Cartel promocional del San San Festival 2026.

Un año más, Benicàssim acoge una nueva edición del San San Festival los días 2,3 y 4 de abril. El primer gran festival de la temporada regresa con un cartel de lujo que reúne a artistas imprescindibles de la escena nacional e internacional. Por ser suscriptor de EL PAÍS, participa en el concurso y consigue un abono doble para disfrutar de tres días de música en directo, con los conciertos de Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, La casa azul, La M.O.D.A., Leo Rizzi y muchos más. Una experiencia perfecta para dar inicio a la temporada con una oferta musical variada en un entorno como Benicàssim, donde además se puede disfrutar de la playa, la gastronomía local y el inconfundible clima mediterráneo. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

Tráiler de San San Festival

