Asiste al San San Festival de la mano de EL PAÍS

Cartel promocional del San San Festival 2026.

Un año más, Benicàssim acoge una nueva edición del San San Festival los días 2,3 y 4 de abril. El primer gran festival de la temporada regresa con un cartel de lujo que reúne a artistas imprescindibles de la escena nacional e internacional. Por ser suscriptor de EL PAÍS, participa en el concurso y consigue un abono doble para disfrutar de tres días de música en directo, con los conciertos de Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, La casa azul, La M.O.D.A., Leo Rizzi y muchos más. Una experiencia perfecta para dar inicio a la temporada con una oferta musical variada en un entorno como Benicàssim, donde además se puede disfrutar de la playa, la gastronomía local y el inconfundible clima mediterráneo. ¡No dejes pasar esta oportunidad!