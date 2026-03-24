Juan José Millás, en el Club de Lectura de EL PAÍS

El autor conversará con los suscriptores sobre su libro ‘Ese imbécil va a escribir una novela’, en un encuentro exclusivo en Madrid

El escritor Juan José Millás. MIGUEL PEREIRA (Getty Images)

El escritor Juan José Millás es el protagonista del próximo encuentro del Club de Lectura de EL PAÍS. El evento girará en torno a su último libro, Ese imbécil va a escribir una novela, una reflexión lúcida, afilada y melancólicamente divertida sobre el oficio de escribir, el paso del tiempo, la fragilidad de la memoria y los espejismos de la identidad.

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 29 de abril a las 19.00 en el Taller de Ideas, en Madrid. Si quieres asistir, participa en el concurso y consigue tu plaza.

El próximo miércoles 1 de abril contactaremos con los ganadores. Si resultas ganador, dispones de un mes para leer el libro. Es muy importante que acudas al evento con el libro leído, de esta forma la experiencia resultará más completa y podrás preguntar al autor sobre cualquier punto de su obra.

También podrás ver el encuentro a través de la grabación en vídeo que se ofrecerá posteriormente a los suscriptores en nuestra web.

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