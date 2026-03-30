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Impacto positivo
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Microcoches y autobuses que mejoran el entorno urbano | Impacto positivo

Así cambian nuestras ciudades: Microcoches y autobuses que mejoran el entorno urbano

La solución de la urbe más poblada de Nueva Zelanda para potenciar el transporte colectivo respetando el medioambiente o minivehículos españoles con baterías que se cargan en casa. La movilidad del futuro ya está en marcha

Javier A. Fernández Alberto Gamero
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CRÉDITOS

Coordinación editorial: Juan Antonio Carbajo y Francis Pachá
Redacción: Javier A. Fernández
Coordinación de diseño: Adolfo Domenech
Diseño: Juan Mayordomo
Vídeo: Enrique Oñate, Alberto Gamero, Diego Martínez