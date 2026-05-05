Tres detenidas por malos tratos a 15 niños de una guardería en Jaén

La policía ha detenido a dos educadoras y a la directora de un centro educativo infantil de Jaén, acusadas de proferir malos tratos a una quincena de niños, a los que encerraban en un cuarto oscuro cuando lloraban y forzaban a la ingesta de alimentos, llegando en ocasiones a provocarles el vómito. Las tres detenidas fueron denunciadas por alumnas en prácticas de la guardería, que posteriormente recibieron coacciones para que retiraran las acusaciones, según fuentes policiales.

La investigación de los hechos la inició la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Judicial de Jaén tras la denuncia formulada por varias alumnas en prácticas, que desarrollaban su formación en el citado centro de educación infantil. Las jóvenes educadoras pusieron en conocimiento de sus tutoras responsables las conductas que, según sus manifestaciones, se estarían produciendo durante el cuidado de los menores.

Entre esas conductas descritas por las alumnas en prácticas, en determinadas situaciones, algunos menores fueron encerrados en un cuarto de baño a oscuras, cuando se negaban a comer o cuando lloraban, según han explicado fuentes de la investigación. También se centran las sospechas de maltrato en el momento de la alimentación, cuando presuntamente se les obligaba a los menores a la ingesta de alimentos a la fuerza, llegando en ocasiones a provocarles el vómito, para, posteriormente, obligarles a seguir comiendo.

Tras la denuncia formulada por una de las tutoras de estas alumnas en prácticas, se pudo identificar a al menos 15 menores que podrían haber sido sometidos a estas prácticas. Concluida la investigación, se procedió a la detención de dos educadoras del centro como presuntas autoras de delitos de malos tratos habituales y trato degradante hacia menores.

Posteriormente, y en el curso de la investigación, se procedió también a la detención de la directora del centro, como presunta autora de un delito de coacciones y otro contra la Administración de Justicia. Según los investigadores, una vez tuvo conocimiento de la existencia de denuncia, la directora mantuvo reuniones individualizadas con padres de los menores, a quienes alertó de que iban a ser citados por la Policía Nacional para declarar. La mujer les habría trasladado a los padres que dichos hechos denunciados eran falsos, y que sus hijos se encontraban en perfecto estado, todo ello con la finalidad de influir en sus manifestaciones ante la autoridad policial.

Del mismo modo, la docente se dirigió a las alumnas en prácticas implicadas en la denuncia, les instó a retractarse de lo manifestado, les advirtió de las posibles consecuencias negativas, incluyendo la adopción de acciones legales contra ellas, que podrán afectar a su futuro profesional. La investigación continúa abierta por el Grupo UFAM de la policía para el total esclarecimiento de los hechos.