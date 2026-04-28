El Constitucional ordena reabrir un caso de violencia machista que se archivó sin investigar una “herida sangrante” en la cabeza

El tribunal recuerda que la investigación de delitos de género no puede quedarse en una confrontación de versiones. El investigado es hijo de un inspector de la Policía Nacional

Era febrero de 2023 y la policía, alertada por una llamada de auxilio, llegó al domicilio de la mujer que había telefoneado para denunciar que su marido la estaba agrediendo. Tenía una “herida sangrante” en la cabeza y una crisis de ansiedad. Los agentes la llevaron al hospital y los médicos que la atendieron emitieron un parte de lesiones. Acto seguido, sin embargo, el juzgado de Avilés encargado del caso, tras tomar declaración a la víctima y a su marido, concluyó que las versiones eran contradictorias y lo archivó sin esperar al informe de lesiones y a la declaración de una testigo presencial que había pedido la defensa de la víctima. Tres años después, la sala segunda del Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad que se vulneró el derecho a la tutela judicial de la mujer y ha ordenado reabrir el caso.

Las versiones del investigado, hijo de un inspector jubilado de la Policía Nacional de Avilés, y la denunciante sin duda divergían. Según ella contó a los médicos y luego ante la jueza de instrucción, su entonces marido “la empujó, ella perdió el equilibrio y se agarró a la pechera de él para no caer; y él aprovechó la circunstancia para ”sacudirla" hacia un lado, golpeándole la cabeza repetidamente contra un joyero que se encontraba situado encima de una cómoda, hasta que cayó al suelo con una herida sangrante" en el lado derecho de la cabeza. Según él declaró en el juzgado, fue ella “la que perdió por completo los papeles, había comenzado a sacar sus ropas y enseres de los armarios para que se fuera de casa, le había agarrado de la pechera rompiéndole el pijama [...] y, finalmente, se había golpeado a sí misma con un joyero en la cabeza”.

Pero más allá de las versiones contradictorias, la sentencia del Constitucional deja claro que la defensa de la mujer había propuesto diligencias concretas, útiles y razonables, para averiguar quién decía la verdad. Por ejemplo, el propio informe de lesiones de los médicos que la atendieron podría haber servido para aclarar si las lesiones eran autoinfligidas o no. O una vecina que entró al domicilio cuando se estaban produciendo los hechos: según la denunciante, de hecho fue la vecina, Carmen, la que terminó de explicar por teléfono a la policía lo que estaba pasando. Según el investigado, “fue él quien llamó a la vecina para que acudiera a la casa y seguidamente a su padre, inspector jubilado de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía”.

El juzgado de instrucción archivó el caso al día siguiente de que declarara el investigado sin llamar a declarar a la vecina ni atender al informe médico, y la Audiencia Provincial de Asturias confirmó el archivo porque consideró inanes los argumentos de la defensas y las diligencias de prueba que proponía, demasiado vagas. La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Inmaculada Montalbán, constata que no se realizó una investigación con la diligencia debida y exigible en estos casos, conforme a la doctrina constitucional consolidada.

El tribunal de garantías subraya que los delitos de violencia de género, especialmente cuando se cometen en el ámbito doméstico, son particularmente difíciles de probar, por lo que la investigación no puede limitarse a la mera confrontación de versiones, sino que debe incorporar todas las “diligencias razonables” que permitan esclarecer los hechos, según el comunicado del tribunal.

El juez instructor, sostiene esa doctrina, debe lograr que “su investigación no quede constreñida al mero contraste superficial de los testimonios enfrentados entre sí, por compensación o contrapeso entre ambos”; sino que requiere que se practiquen otras medidas de investigación que, complementando esos testimonios enfrentados de las partes, permitan ahondar en los hechos, descartando o confirmando la sospecha inicial.

Además, la sentencia que ampara a la víctima censura que ni la resolución de archivo del juez instructor ni la de la Audiencia Provincial de Asturias, que vio el recurso, justificaron adecuadamente la ausencia de diligencias de investigación relevantes ni tampoco dieron respuesta motivada a las alegaciones de la recurrente. Por ello, la sentencia de amparo acuerda la nulidad de las resoluciones de ambas instancias y ordena la reapertura de la investigación judicial para la práctica de las diligencias necesarias.

En lo que va de año, 17 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.358 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.