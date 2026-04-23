Un hombre asesina a su expareja en Seseña y se suicida después

El crimen ha ocurrido en un domicilio de la localidad toledana tras una discusión del asesino con el hijo de la mujer. Víctima y agresor estaban en el sistema VioGén

Este jueves, en Seseña (Toledo) un hombre de 50 años ha asesinado a su expareja, de 43, y después se ha suicidado, según las primeras investigaciones. Ambos estaban en el Sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas y sus agresores, ella con un nivel de riesgo bajo. La mujer lo había denunciado a finales de enero por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

Tras la denuncia de enero, el hombre fue detenido, y el 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento. El crimen ha ocurrido tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital, según fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes han explicado que sobre las 5.40 de este jueves, la Guardia Civil recibió una llamada en la que una vecina de Seseña alertó de que desde su domicilio había visto una agresión entre dos hombres. Una patrulla acudió al lugar señalado y debajo de una furgoneta encontró a un joven de 20 años que había sido víctima de una agresión. El chico fue trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

Poco después, sobre las 6.00, los agentes recibieron otra llamada también desde Seseña. En este caso se trataba de una mujer que pedía auxilio porque la querían matar. La patrulla volvió al lugar, pero no encontró a nadie.

Una vez en el hospital, tras recobrar la conciencia, el chico prestó declaración. Los agentes, al ver que el agredido guardaba relación con la mujer que había pedido auxilio, se personaron en el domicilio en el que encontraron el cadáver de la mujer, de nombre Melissa y de origen venezolano. En el mismo piso, los agentes de la Guardia Civil hallaron a un hombre, también de nacionalidad venezolana, que se había quitado la vida.

“Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Toledo”, han comunicado desde la Delegación de Gobierno contra la violencia de género. “Se investiga un posible asesinato machista, esta vez en nuestra tierra, en Seseña”, ha publicado en redes sociales el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “De confirmarse, quiero expresar mi dolor, rabia e indignación ante otra vida arrebatada”, ha agregado el político del PSOE. El alcalde de Seseña, Jaime de Hita (PP), ha dicho estar “consternado”, al igual que el resto de vecinos de la localidad, tras enterarse del asesinato.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó la semana pasada que el sistema VioGén ―el de seguimiento de víctimas y agresores con 102.567 casos activos actualmente― “funciona”, pero hay que “reforzarlo, evaluarlo y ver qué está fallando”. Además, resaltó una cifra: de las 16 mujeres asesinadas en 2026 hasta ese momento, siete habían denunciado y seis de ellas tenían medidas en vigor (el 37,5%). Es un porcentaje muy por encima de la media histórica. Desde que existe registro, en 2003, 304 de las 1.359 mujeres asesinadas habían alertado a las autoridades, el 22%.

Especialistas de diversas áreas inciden en que hay asesinatos que son muy complicados de evitar, aunque los consideran puntuales. En el resto, hay también una responsabilidad del Estado. Los errores que se cometen pueden tener que ver con múltiples factores: desde las decisiones tomadas por las fuerzas de seguridad hasta las de jueces o fiscales, pasando por las de otros eslabones de la cadena de protección. Incluidas las propias víctimas, que tienen que ser tenidas en cuenta, y comprendidas dentro del círculo de la violencia en la que viven, por todos los profesionales anteriores.

Cuando se confirme de manera oficial, esta será la víctima número 17 en lo que va de año, y serán 1.360 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que existe registro oficial, en 2003.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.