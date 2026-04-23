_
_
_
_
Pederastia

Martiño Ramos, el profesor gallego condenado por violar a una menor, es extraditado de Cuba a España

El hombre se había fugado a La Habana para no cumplir con su pena de 13 años de prisión

Martiño Ramos Soto, pederasta huido, en una foto subida a las redes sociales por Ourense en Común.
Martiño Ramos Soto (de Ourense, 50 años), un profesor gallego de infantil y primaria que fue condenado por violar a una alumna menor de edad, es extraditado de vuelta a España. El hombre cumplía su pena en Cuba, donde se había fugado para no cumplir con su pena de 13 años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Ourense, hasta ser detenido por las autoridades de ese país.

Según fuentes próximas al caso de la agencia EFE, Ramos Soto cogió este miércoles el avión de regreso a España, su país natal, donde había cometido el delito y donde se le había impuesto la condena antes de la fuga. Según estas mismas fuentes, el propio Ramos Soto fue el que aceptó voluntariamente su extradición.

Este profesor era un conocido activista político. Fue arrestado en La Habana en noviembre del año pasado después de que la Audiencia Provincial de Ourense enviase una solicitud para abrir un proceso de colaboración entre España y Cuba.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]

_
_
_