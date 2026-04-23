La Fiscalía solicita 48 años para el hombre que mató y prendió fuego a su expareja en presencia de sus tres hijos en Málaga

Con la cara cubierta por la capucha de su sudadera y un pasamontañas, un hombre entró a las cuatro de la mañana a la vivienda donde había residido junto a su ya expareja y sus tres hijos en Benalmádena (Málaga, 78.338 habitantes). Con un puño americano, agredió a la mujer y luego la estranguló hasta matarla. Después prendió fuego a la habitación con acelerantes de combustión y abandonó la casa, donde dejó a los tres menores, que fueron testigos de toda la escena porque dormían habitualmente con su madre. La Fiscalía de Málaga pide ahora para él 48 años de prisión por los delitos de asesinato, amenazas, coacciones, vejaciones, maltrato habitual, incendio y malos tratos a sus hijos, dos niñas de 7 y 9 años y un niño de 11. “Le ha prendido fuego”, dijo uno de ellos de forma espontánea a los primeros agentes de la Policía Local que llegaron al lugar.

La víctima, Catalina, y su presunto asesino habían empezado una relación en 2008, en la que habían tenido tres hijos. Y en la que él “desarrolló conductas de control, aislamiento social, dominio y subordinación” sobre ella y sus hijos, a quienes manifestó en distintas ocasiones que iba a matar s su madre, según recoge la fiscal decana de Violencia sobre la Mujer de Málaga, Flor de Torres. A mediados de 2024 se separaron y a principios de 2025 la mujer aseguró a la Policía Nacional que “no la dejaba en paz” —según fuentes de la investigación—, después de que ella misma les llamara por miedo a ser agredida.

Los agentes abrieron una denuncia de oficio, dieron de alta a Catalina en el Sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas de violencia machista y un día después se celebró un juicio rápido. La víctima solicitó medidas de alejamiento y la juez las denegó, aunque abrió al hombre una causa por un delito leve de vejaciones, coacciones, y amenazas.

En la madrugada del 10 de febrero el presunto asesino, aún con llaves de la casa familiar en la que ya no residía, accedió al interior. Vestido con una sudadera con capucha y un pasamontañas, se acercó a la habitación donde su expareja dormía con sus hijos. Agredió “de forma sorpresiva y sin posibilidad de defensa alguna” a Catalina “en presencia de los menores”, según el relato de Fiscalía. Lo hizo con un puño americano “con forma de lobo y orejas puntiagudas” y, después, la estranguló hasta matarla. También golpeó a su exsuegra, que también vivía allí y acudió en ayuda de su hija.

Tras matar a la mujer, prendió fuego a la cama donde había quedado el cuerpo. Las llamas se propagaron porque el tipo impregnó la zona con sustancias acelerantes. Entonces, se marchó, dejando allí a la madre de la víctima y a sus tres hijos, que habían presenciado toda la escena. Más tarde, él mismo llamó al 092 para avisar del incendio. Y cuando los bomberos llegaron se encontraron con él en la zona. “Ahí dentro está la mujer”, les avisó. Poco más tarde también se desplazaron hasta allí dos agentes de la Policía Local de Benalmádena. Y el hijo de 11 años les dijo: “Ha matado a mi madre. Le ha pegado fuego”. “Por favor, que no se entere que me mata a mí también”, les advirtió, como recoge la calificación de la Fiscalía malagueña.

La fiscal solicita por estos hechos 48 años de prisión para el agresor. 25 de ellos por un delito de asesinato en el ámbito de la violencia de género con alevosía y 15 por incendio, además de otros tres por un delito de maltrato habitual y tres más por malos tratos a los menores. El resto corresponden a los delitos de amenazas, coacciones y vejaciones. También pide una medida de alejamiento de un kilómetro y prohibición de comunicación con los niños y su abuela de 35 años.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.