Un premio a la mejor innovación del año, para una molécula contra las manchas de la piel

Patentada por L’Oréal Research, la molécula fue concebida para combatir la hiperpigmentación y las manchas. Actúa capturando los precursores de la melanina antes de que se formen.

La molécula Melasyl atenúa, ralentiza y corrige cualquier imperfección en el rostro. Es la primera vez que una innovación científica cosmética ha sido galardonada como ‘Mejor innovación del año’ por la revista ‘Time’. Ingrediente principal del nuevo Revitalift Sérum Triple Laser de L’Oréal Paris, combina su eficacia con el confort adictivo de una crema. Todo, en un solo producto

La investigación se vuelca en frenar los síntomas del paso del tiempo en la piel, y cada año se registran en todo el planeta patentes muy efectivas. Lo último es la molécula Melasyl™, reconocida como Mejor innovación del año 2025 por la revista estadounidense Time. Patentada por L’Oréal Research, fue concebida precisamente para combatir la hiperpigmentación y las manchas. Actúa capturando los precursores de la melanina antes de que se formen, lo que mejora el tono de la piel y estimula la pigmentación adecuada.

“Es la primera vez en la historia que una molécula cosmética contra la pigmentación ha sido nombrada Mejor innovación del año por la revista", enfatiza Elisabeth Bouhadana, directora científica global de L’Oréal Paris. Tras 18 años de investigación, 23 patentes y 100.000 moléculas analizadas, los laboratorios L’Oréal establecen un nuevo estándar de eficacia contra las manchas con este revolucionario principio activo. “Inspirado en la precisión de los procedimientos estéticos y en años de investigación, se ha demostrado que el poder transformador de Revitalift Sérum Triple Laser con Melasyl™ de L’Oréal Paris actúa sobre las arrugas, las manchas oscuras y la opacidad, respetando todos los tipos y tonos de piel", continúa Bouhadana.

Inspirado en la precisión de los procedimientos estéticos y en años de investigación, se ha demostrado que el poder transformador de Revitalift Sérum Triple Laser con Melasyl™ de L’Oréal Paris actúa sobre las arrugas, las manchas oscuras y la opacidad, respetando todos los tipos y tonos de piel Elisabeth Bouhadana, directora científica global de L’Oréal Paris

Por primera vez en L’Oréal Paris se incorpora un innovador dosificador giratorio y hermético: el Twist and Plump. dorian huet

Resultados rápidos y visibles

Esta molécula disruptiva de Grupo L’Oréal ofrece resultados más rápidos, potentes y visibles sobre la hiperpigmentación para combatir todo tipo de manchas oscuras, como las producidas por la edad, las generadas por el sol y las marcas post-acné. Actúa en el origen, capturando el exceso de melanina antes de que marque la piel y se convierta en una mancha oscura. Con el innovador Revitalift Sérum Triple Laser, esta compañía líder en cosmética, siempre en vanguardia, consigue una triple eficacia, visible en solo siete días, según atestiguó un estudio con 69 mujeres que se sometieron a una autoevaluación* sobre arrugas, manchas oscuras y luminosidad.

Todo ello, gracias a una fórmula cremosa única y adictiva. Según Bouhadana, Melasyl se erige también como el descubrimiento más inclusivo: con esta nueva fórmula Láser, L’Oréal impulsa el empoderamiento de las mujeres, “al ofrecer un nuevo estándar de alto rendimiento a todas y en todas partes”. Estamos, pues, ante el principio activo antimanchas más universal, potente y eficaz hasta la fecha.

La comunicadora María Casado protagoniza la campaña del Revitalift Sérum Triple Laser con Melasyl™, de L’Oréal Paris.

Yo siempre confió en Revitalift Laser para mis manchas y arrugas. ¡Funciona! María Casado, periodista y embajadora de marca

Además, L’Oréal Paris ha vuelto a retar a María Casado, periodista y embajadora de marca, a que pruebe la triple eficacia del Sérum Triple Laser en siete días, y ha salido encantada. “Yo siempre confió en Revitalift Laser para mis manchas y arrugas. ¡Funciona!”, exclama.

Una combinación ‘mágica’

La fórmula de Melasyl™ aúna la eficacia de varios potentes activos con los que Melasyl™ combate la hiperpigmentación desde su origen. Por un lado, la vitamina C1, conocida como ácido ascórbico, es un nutriente esencial hidrosoluble de gran importancia para el crecimiento, desarrollo y reparación de tejidos. Probado antioxidante, protége las células del daño de radicales libres resulta decisivo en la síntesis de colágeno, la absorción de hierro y el sistema inmunológico. Además, combate las arrugas y potencia la luminosidad de la piel. La niacinamida, por su parte, suaviza y da luminosidad a la piel. Es una expresión de la vitamina B3, hidrosoluble, vital en el funcionamiento celular. En el mundo de la cosmética aprovechan sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y seborreguladoras. Fortalece la barrera cutánea, reduce las manchas, calma las rojeces y regula el exceso de grasa en todo tipo de pieles.

Clínicamente probado, triple eficacia radical

Por primera vez en Revitalift Laser, se han asociado directamente con los consumidores a través de talleres en los laboratorios de L’Oréal Paris para crear conjuntamente esta textura única. Se realizaron dos tests instrumentales en 26 mujeres, a lo largo de cien horas, y autoevaluaciones en 74 mujeres, durante una semana. Los resultados se resumen en una experiencia sensorial única, que combina la concentración y la eficacia radical de un sérum con el confort adictivo de una eficaz crema despigmentante. La fórmula, sedosa, se funde rápidamente y deja la piel ultrasuave e hidratada hasta cien horas. Como han definido los expertos de la firma, es “mano de hierro con un guante de terciopelo”. El 97% de las mujeres participantes coinciden en que resulta tan confortable como una crema facial.

Los efectos de este producto son visibles al instante: nada más aplicar la crema la piel es más luminosa. A partir de siete días, hay una palpable triple eficacia contra las arrugas, las manchas marrones de la piel y la piel apagada. Y, con el temido paso del tiempo, la crema revierte las arrugas, la piel apagada y las manchas oscuras. Esa corrección de las manchas está clínicamente probada en todos los tonos de piel.

Se realizó un estudio de autoevaluación sobre arrugas, manchas oscuras y luminosidad, con 70 mujeres. Y otro estudio clínico con 69 mujeres durante 14 días, para hacer una equivalencia con la prospección en años de la evolución de la aparición de manchas oscuras. Los resultados pueden variar de una persona a otra.

Con esta nueva fórmula Láser, L’Oréal impulsa el empoderamiento de las mujeres, “al ofrecer un nuevo estándar de alto rendimiento a todas y en todas partes”, confirma Elisabeth Bouhadana

Nuevo formato: Twist and Plump

Por primera vez en L’Oréal Paris se incorpora un innovador dosificador giratorio y hermético. El dispensador Twist and Plump, de última generación, garantiza que los factores ambientales, como la exposición al aire y a la luz, se reduzcan al mínimo, para preservar los principios activos de la primera a la última gota. Según los expertos de la compañía, cada aplicación del sérum proporciona la dosis perfecta de producto, para convertirla en un ritual sensorial sin esfuerzo.

* Pruebas in vivo frente al ácido ascórbico, resveratrol, ácido kójico, feniletilresorcinol, arbutina, 4-butilresorcinol, niacinamida, ascorbil glucósido, ácido tranexámico y glutatión.