Condenado a 13 años de cárcel por violar a su hijastra de 10 años en Palma y dejarla embarazada

Un hombre de 40 años ha sido condenado a una pena de 13 años de cárcel por un delito de agresión sexual continuada tras haber admitido que violó a la hija de su pareja, de 10 años, a la que dejó embarazada. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este miércoles el juicio contra V. M. M. B. que permanece en prisión provisional desde octubre de 2024. La fiscalía pedía inicialmente una condena a 15 años de cárcel, que finalmente ha quedado rebajada a 13 años después de que el acusado alcanzara un acuerdo de conformidad con el ministerio público y admitiera los hechos.

V. M. M. B. ha admitido que vivía junto a su pareja en un piso de Palma, que compartían con la hija de la mujer, una niña de 10 años que padece un trastorno de aprendizaje y coeficiente intelectual límite. Durante 2024, en fechas sin precisar, el condenado ha reconocido que violó a la niña aprovechando su corta edad, el padecimiento que sufría y el hecho de que la menor tenía una confianza absoluta hacia él porque era el encargado de cuidarla. Las agresiones sexuales se produjeron en el domicilio cuando la madre de la menor se había marchado a trabajar y no había nadie más en la casa.

Como consecuencia de los hechos, a los que la menor se opuso gritando y llorando, la niña quedó embarazada. La menor tuvo que acudir al hospital por fuertes dolores y allí descubrieron que estaba embarazada y que sufría una complicación rara en la gestación, que hacía que fuera inviable que llegara a término. La niña tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico que tardó 32 días en curar y que precisó también de tratamiento farmacológico.

El hombre ha admitido todo el relato de los hechos de la fiscalía y tendrá que indemnizar a la menor con 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil. El acuerdo con la fiscalía incluye la obligación de participar en cursos de educación sexual, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por un periodo de 15 años. La menor está actualmente en situación de acogida por parte de los servicios de menores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.