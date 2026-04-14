Tulia, la mujer asesinada por su expareja en Córdoba, llevaba tres décadas sometida a su control y violencia

Familiares de la víctima se han concentrado este lunes en la Plaza de la Juventud del barrio de la Fuensanta de Córdoba para condenar el asesinato de Tulia este 13 de abril de 2026.

Tulia vino de Colombia a España hace tres décadas, animada por su hermana María Lourdes, para estudiar un doctorado de Derecho Internacional, pero nunca llegó a hacerlo. Conoció a un hombre con el que se casó, con el que tuvo dos hijos que hoy ya tienen 25 y 23 años, y que ha pasado todos estos años ejerciendo violencia contra ella, incluso después de separarse en 2006. Tulia llevaba mucho tiempo intentando no solo cortar el control al que él la sometía, sino rehacer su vida, hasta que este lunes ese hombre la asesinó. Ella, de 64 años, consta ya en las estadísticas de violencia machista como la víctima número 16 en lo que va de año; son 1.359 desde que existe registro, en 2003. Su hija, este lunes, ponía por encima de todo lo demás el carácter “vitalista” de su madre.

A finales de 2024 le diagnosticaron un cáncer de mama y se fue unos meses a casa de su hermana. Después, tras recuperarse, volvió a su vivienda, que estaba en el mismo bloque que la de su ya exmarido, de 65 años, en el barrio de La Fuensanta de Córdoba. Él tenía llaves de la casa de Tulia, la controlaba e intentaba que la relación nunca acabase del todo. Siguió estas tres décadas, aunque Tulia intentó muchas veces romperla definitivamente. Tras su enfermedad, ella estaba intentando recuperar parcelas de libertad. Incluso se había animado a practicar senderismo, algo que, según explicaba este lunes la familia, generó aún más violencia en él.

El pasado viernes entró en su casa con un martillo, le rompió el equipo de música, la agarró del pecho y la amenazó con destrozar toda la casa. Ella denunció ese hecho, como consta en los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lo detuvieron el sábado y fue puesto a disposición del juzgado de guardia. Se acogió a su derecho a no declarar y se acordó su puesta en libertad provisional, con prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de Tulia; ninguna de las partes, incluida la Fiscalía, pidió su ingreso en prisión.

Ambos entraron en el sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas de violencia de género y sus agresores. En la valoración de riesgo que la policía hace tras una denuncia y después de entrevistar a la víctima, a Tulia se le otorgó un rango medio; la última denuncia que había puesto había sido en 2006, antes de separarse.

El juicio rápido en el juzgado de violencia fue fijado para este lunes. Tulia rechazó el ofrecimiento policial de ir acompañada por un agente a los juzgados. Pensó, como piensan a menudo las víctimas de esta violencia, que no era necesario, que no estaba tan expuesta a ningún peligro.

Este martes ha habido minutos de silencio y concentraciones ante el Ayuntamiento de Córdoba, la Subdelegación del Gobierno y la Diputación de Córdoba. La subdelegada del Gobierno, Ana López, y la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación, Teresa Varón, han destacado que la protección y seguimiento policial fue “incluso mayor” al establecido para ese riesgo. Y que el acompañamiento ofrecido por el agente, no reflejado en este nivel de riesgo, no puede aplicarse de oficio.

“La Policía estuvo en contacto con ella el sábado y el domingo y se actuó como marca la norma. Se ha hecho todo lo que estaba en la mano de la policía. Desgraciadamente, no puede haber un policía por cada una de las víctimas”, ha afirmado López.

Solo en la provincia de Córdoba, hay 477 casos en riesgo medio y activos en el sistema; y 28 en alto; ninguno en extremo. La subdelegada ha insistido en que, más allá de cualquier sistema de protección, hay que acabar “con la raíz del problema, el machismo que sigue asesinando a las mujeres”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.