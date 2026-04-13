La policía detiene a un hombre en Córdoba por el asesinato de su pareja

Este lunes, la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer de la que las primeras investigaciones apuntan a que sería su pareja o expareja. Según los medios locales, el detenido constaba en el Sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas de violencia machista y sus agresores. El crimen ha tenido lugar sobre las nueve de esta mañana en una vivienda ubicada en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa.

Tras cometer el asesinato, el hombre, ya detenido, se había atrincherado en la vivienda y había inundado de gas el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, lo que ha provocado una gran tensión en el barrio. Finalmente, han sido los bomberos los que han logrado entrar en la vivienda y, una vez dentro, han comprobado que la mujer había sido asesinada con arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre como presunto autor del asesinato.

En un mensaje en la red social X, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que ya está recabando datos de este asesinato.

En lo que va de año, 15 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.358 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.