La Guardia Civil detiene al exciclista Óscar Freire por violencia machista

La Guardia Civil detuvo este domingo al exciclista cántabro Óscar Freire, tricampeón mundial, como presunto autor de un delito de malos tratos contra su expareja consistente en agresiones, amenazas, vejaciones y acoso. Ella acudió el domingo, sobre las 14.00 horas, al puesto de la Guardia Civil de Torrelavega para denunciar al exciclista, con el que tiene tres hijos (dos de ellos aún menores de edad), del que está en proceso de divorcio y con el que no convive desde noviembre de 2025.

Según contó la mujer, en un relato recogido en un atestado al que ha tenido acceso Europa Press, la situación de violencia comenzó en 2023 ―20 años después de casarse― aunque la mujer afirma que el exciclista “siempre ha sido muy controlador durante toda la relación”, algo que ella asumía como “normal”.

Además, asegura sufrir un “acoso continuo” por parte de él y afirma que éste le ha colocado micrófonos en el coche, en casa, localizadores GPS en el vehículo, y le ha duplicado la red social WhattsApp. La denunciante ha afirmado que el control sobre ella “es total” y “siempre sabe dónde está y lo que hace” y es “muy celoso y posesivo” (en el atestado se indica que durante la recepción de la denuncia, él la llamó trece veces).

La mujer ha explicado que durante la relación ha conseguido que ella “se sienta inferior y muy sumisa”, haciéndola sentir “de menos” en lo económico y con comentarios sobre su físico. Indica que desde 2023 hasta la actualidad han tenido “muchas discusiones violentas”, de las que ha relatado varias de las más fuertes a la Guardia Civil. Algunas de ellas han sido en presencia de los hijos.

Entre los episodios que cita, hay uno de septiembre de 2025, en el que durante una “fuerte discusión”, Freire le arrebató el teléfono con violencia cuando ella intentaba llamar al hermano del exciclista y se lo estrelló contra el suelo, destrozándoselo. Tras ver a Freire “muy agresivo”, cuando ella le dijo, siempre según la declaración recogida en el atestado, que iba a avisar a la Policía, el exciclista la agarró de los dos brazos, empujándola contra la puerta de la entrada, iniciándose un forcejeo entre ambos, aunque ella se pudo zafar y abandonar la vivienda.

Amenazas y violencia sexual

También ha incluido en su relato lo ocurrido durante una discusión de madrugada, en la que él comenzó a destrozar mobiliario de la casa que aún compartían en la localidad de Mijares (Santillana del Mar), entre ellos un lienzo del que arrancó su cara y dirigiéndose a ella le espeto: “Esto es lo que quieres”. Después, según la denuncia, le arrojó la fotografía a la cara. Durante este episodio, los hijos del matrimonio estaban en la vivienda.

Además de este capítulo, hay otros que ha relatado en los que el exciclista le profirió insultos, comentarios vejatorios sobre su físico y la amenazó con “hacerle la vida imposible”, dejarla “sin un duro” y también con que iba a perder a sus hijos. La mujer también ha asegurado que su marido ha llevado “una vida paralela” durante los dos últimos años, manteniendo relaciones sentimentales con otras mujeres y motivo por el que le dijo: “Yo valgo mucho más que tú, eres una chica muy corriente. Esto yo me lo merezco y tú me lo tienes que perdonar”. Según el relato de la mujer, el exciclista “no se escondía” a la hora de tener estas relaciones y le hacía comentarios sobre lo que sucedía con ellas y le “obligaba a realizar prácticas sexuales que hacía con su amantes”.

La última discusión que relata sucedió durante el mediodía de este domingo, durante una misa en la iglesia de Puente San Miguel, cuando ella se dirigía a misa, él entró también en la iglesia. Aunque inicialmente se sentaron en bancos separados, él se cambió de sitio y se colocó junto a ella. Después se inició una discusión. Ella le dijo que ese no era lugar y se levantó para irse, si bien Freire la agarró “fuertemente” del brazo, obligándola a sentarse de nuevo con él. Pudo volver a levantarse, abandonar la iglesia y salir a la calle. Cuando ella intentó llamar al hermano del exciclista, éste le arrebató el teléfono, aunque posteriormente se lo entregó. Esto, según relata, ocurrió “delante de mucha gente”.

Menos de dos horas después fue cuando la mujer acudió a la Guardia Civil a denunciar a Freire, que fue detenido sobre las 19.00 horas y se acogió a su derecho a no declarar. Tras la denuncia y detención de Freire este lunes se ha celebrado un juicio rápido en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega. La mujer ha acudido asistida por su letrada, María Mendieta, a prestar declaración.

El 5 de febrero del año pasado, la mujer de Freire denunció ante la Guardia Civil la desaparición del exciclista tras dos días sin saber de él después de que éste abandonara de forma voluntaria el domicilio tras una discusión en el ámbito familiar, dejando documentación y otros enseres personales. Tras hacerse pública la denuncia interpuesta por su esposa, el ciclista fue localizado a las pocas horas en buen estado.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.