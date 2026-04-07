La visita del Papa a España tendrá un coste de al menos 15 millones de euros

De izquierda a derecha: la delegada episcopal de medios del arzobispado de Madrid, Sara de la Torre; los coordinadores de la visita de León XIV a España, Fernando Giménez Barriocanal y Yago de la Cierva; y el director de comunicación de la CEE, Josetxo Vera este martes.

No hay todavía agenda oficial de la visita oficial de Papa León XIV a España del 6 al 12 de junio, porque quiere ser el Vaticano quien la publique, pero este martes en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha presentado el lema y el logo oficial y se han dado también algunas cifras aproximativas sobre el coste de la visita.

“No tenemos el presupuesto cerrado todavía porque la agenda oficial no está cerrada todavía, pero sí podemos decir que el viaje del Papa tendrá un coste de mínimo 15 millones de euros”, ha explicado Bernando Giménez Barriocanal, uno de los coordinadores nacionales del viaje del pontífice que recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. También añadió que el impacto económico del viaje será mucho mayor: “Superior a los 100 millones de euros”.

Barriocanal, junto a Yago de la Cierva, también coordinador de la visita del Papa León XIV, ha matizado que su percepción es que ya tienen cubierta la mitad del presupuesto con “contribuciones y financiaciones privadas”. Y que necesitarán más porque es muy probable que ese presupuesto mínimo se incrementará.

Según han explicado, hay varios modelos para financiar una visita papal. Uno es el estatal, y han citado los casos de Portugal, Estados Unidos, Canadá o Australia, cuyos estados han subvencionado las visitas. Luego está el conocido como “plataforma cívica”, financiado por fieles, fundaciones, etc. Y por último, el sistema mixto, que será el que se aplique para el viaje de junio. “Es el caso de España, ya que, además de las financiaciones dinerarias de fieles, aportaciones en especies de voluntarios, sociedad civil y empresas, contará con financiaciones de las autoridades públicas. Es el caso de Canarias y Tenerife: han considerado que la visita del Papa es un acto único y social y han invertido dinero para financiarlo”, ha explicado De la Cierva. No han aportado cifras, pero han asegurado que los informes económicos y las licitaciones se publicarán en el portal de transparencia.

A Barriocanal le han preguntado por la existencia de unos dossieres en los que se detallaría a qué tienen derecho las empresas que financien con dinero algunos de los actos de la visita del Papa. Según publicó El Confidencial, se envió un dossier de patrocinio a grandes firmas e inversores ofreciendo diferentes modalidades de colaboración y beneficios asociados. ¿Cómo creen que van a interpretar los fieles que hay un dossier por ahí que explique a qué tienen derecho los grandes benefactores si pagan por este viaje, teniendo en cuenta que el Papa tiene un voto de pobreza? El coordinador contestó así: “El Papa se encontrará y saludará a muchas personas, especialmente a las más desfavorecidas. Eso es seguro. También lo es que las cosas tienen su precio, las pantallas que vamos a poner, por ejemplo, para que cientos y miles de personas puedan seguir los actos, hay que pagarlas. Por eso pedimos la colaboración de todos. Y cada persona aporta lo que puede. Hay empresas que también lo pueden hacer y es de bien nacido ser agradecido En todas las visitas del Papa este ha tenido encuentros con aquellas personas que han tenido una participación relevante para que la visita haya podido tener lugar. España no es una excepción. Es algo que se nos comentó desde el primer minuto en el Vaticano, luego lecturas puede haber muchas… si los dossieres son más o menos afortunados, cada uno tiene su opinión".

El lema de la visita papal será: “Alzad la mirada”. Es, según Josetxo Vera, director de comunicación de la CEE, una frase que le dice Cristo a los discípulos después de encontrarse con la samaritana. ”Es un mensaje de unidad, belleza y caridad. Una invitación a ver más allá de las preocupaciones cotidianas para descubrir la presencia de Dios y abrirse a los demás”.

León XIV llegará a Madrid el 6 de junio y permanecerá en la capital de España hasta el día 9. Según ha desvelado De la Cierva, el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, le dijo a León XIV que era conveniente que la visita a la capital de España fuera en fin de semana y no en día laborable. “Para que a los actos multitudinarios previstos participe el mayor número de personas posible”. A Barriocanal y De La Cierva les han preguntado si hay previsto un acto en el Santiago Bernabéu y así respondieron: “Lo que es seguro es que no habrá en el Metropolitano porque está ocupado”.

La visita de León XIV proseguirá el día 9, cuando viajará a Barcelona. En esa ciudad estará hasta el 11, y desde allí se desplazará hasta las islas Canarias, donde estará hasta el 12.