La Generalitat Valenciana indemniza con 225.000 euros a la familia de una paciente que murió tras pasar 36 horas desatendida en urgencias

Una paciente de 69 años murió el pasado mayo después de 36 horas en un box de urgencias del Hospital General de Valencia, a la espera de una cama, sin nuevos controles de constantes, analíticas ni exploraciones clínicas tras su valoración inicial. La Conselleria de Sanitat valenciana ha indemnizado ahora con 225.000 euros a su familia, en un acuerdo alcanzado en el marco de una reclamación patrimonial por responsabilidad sanitaria.

La mujer acudió a urgencias con dolor abdominal, vómitos y sensación de hinchazón. Según la Asociación El Defensor del Paciente, que interpuso la reclamación, fue explorada a su llegada y sometida a varias pruebas, entre ellas una ecografía abdominal, tras la que fue diagnosticada de pancreatitis aguda biliar. Los médicos decidieron su ingreso en hospitalización, pero la falta de camas impidió su traslado y quedó en un box de urgencias.

La enferma permaneció desde las 00.12 horas del ingreso hasta las 07.32 del día siguiente, cuando se firmó su fallecimiento, sin el seguimiento clínico que requería su situación, denuncia la asociación En ese intervalo, siempre según la reclamación, no figura ninguna nueva monitorización ni otra exploración más allá de la practicada en la entrada al hospital.

La indemnización ha sido pactada entre la aseguradora de la Administración valenciana, Berkshire Hathaway, y los abogados de la familia, dentro de un procedimiento administrativo, sin necesidad de llegar a juicio.

La pancreatitis aguda puede evolucionar de forma leve, pero en sus casos más graves exige vigilancia estrecha y tratamiento intensivo por el riesgo de complicaciones rápidas y potencialmente mortales. La reclamación sostiene que esa monitorización no se produjo y que la falta de atención privó a la paciente de la posibilidad de recibir tratamiento a tiempo.

La Asociación El Defensor del Paciente considera que se trató de una muerte evitable y atribuye el desenlace a una grave desatención en urgencias mientras la enferma esperaba una cama de hospitalización.

El contexto es el de un sistema sanitario en el que la ciudadanía cada vez acude más a urgencias, en parte, por culpa de la saturación de la Atención Primaria. Según un informe publicado hace un año por el Ministerio de Sanidad, las atenciones en este ámbito han crecido un 20% en una década, a la vez que descendió el porcentaje de pacientes que, por su gravedad, debe quedarse ingresado: un 9%, la cifra más baja en este periodo.

En enero de 2025, el sindicato de enfermería Satse denunció un “déficit endémico” de camas en el Hospital General de Valencia, donde se produjeron los hechos. “Incluso en los peores momentos hay esperas de hasta dos horas para pasar el triaje de Urgencias, con hasta 59 personas esperando ser atendida por triaje”, aseguró en un comunicado en el que denunciaba el “colapso” de las urgencias.

Este periódico ha contactado con el hospital para recabar su versión de los hechos sin haber obtenido respuesta por el momento.