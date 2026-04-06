Igualdad investiga a otras tres cofradías por excluir a las mujeres de la Semana Santa

Ya son cuatro las cofradías y hermandades a las que investiga el Ministerio de Igualdad por vetar a las mujeres de la Semana Santa. Por completo, permitiendole participar solo a una docena o estableciendo una altura mínima para ser parte, pero en definitiva dejándolas fuera de las procesiones. A través del Instituto de las Mujeres, este lunes el ministerio ha enviado oficios a la Hermandad de Nuestra Señora Dolores y la Cofradía del Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera, las dos en Córdoba; y también a la Cofradía del Silencio, en Albacete, por posible discriminación. El organismo ha remitido estas comunicaciones formales también a los ayuntamientos, para que revisen la exclusión detectada en sus municipios, como ya había ocurrido en Sagunto (Valencia).

Fuentes de Igualdad informan de que han iniciado actuaciones tras identificar una posible conducta discriminatoria por razón de sexo en la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y del Santísimo Cristo de la Clemencia, que impidió la participación a costaleras. En el caso de la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Santo Sepulcro, el Instituto la señala por limitar el acceso a solo 12 mujeres, y reducir su participación “a un carácter meramente simbólico”, según han dicho a EFE. Además, según detectan, estas no pueden formar parte del núcleo principal de esta hermandad ni tienen los mismos derechos de intervención que los hombres.

Mientras tanto, en Albacete, la medida fue más indirecta, pero la cofradía investigada estableció como requisito una altura mínima de 1,70 metros para ser costalero. El Instituto envió una queja porque lo considera una posible conducta discriminatoria.

Estos casos se suman al de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, donde los integrantes votaron este marzo en contra de reemplazar “varón” por “persona” en un artículo de sus estatutos, para así mantener fuera a las mujeres. Con 267 votos frente a 114, ellas quedaron excluidas de la celebración tradicional, lo que motivó que el Gobierno comience el procedimiento para revocar la etiqueta de Fiesta de Interés Turístico Nacional a Semana Santa de la localidad valenciana.

La decisión llevó a que el pasado martes el Instituto de las Mujeres envíe a la Fiscalía General del Estado una solicitud de actuación para que valore investigar el caso y así “promover la tutela de los derechos fundamentales afectados”. El informe remitido apuntaba una posible vulneración del principio de igualdad establecido por la Constitución y de otras cuatro leyes: la Ley de Igualdad, de 2007, la Ley de igualdad de trato y no discriminación, de 2022, la del Derecho de Asociación, de 2002 y la de Libertad Religiosa, de 1980.

En el oficio, el organismo añadió la sentencia de 2024 del Tribunal Constitucional, que había dictado que una cofradía de La Laguna (Tenerife) había vulnerado los derechos de asociación y a la no discriminación de una mujer al vetarle su ingreso. El Constitucional afirmaba: “La imposibilidad de ingresar en la cofradía por el simple hecho de ser mujer constituye una discriminación por razón de sexo prohibida por el artículo 14 de la Constitución y que no queda tampoco amparada por la libertad de autoorganización de la cofradía”.

El año pasado, el Instituto de las Mujeres envió un oficio a la cofradía y al Ayuntamiento de Valera de Abajo (Cuenca) por la fiesta de Moros y Cristianos. Además, en 2024 mandó otro a la Cofradía Marraja de Cartagena (Murcia) y al Ayuntamiento de Cartagena, caso sobre el que se preparan oficios para solicitar al Defensor del Pueblo información sobre la situación del expediente, según fuentes de Igualdad.