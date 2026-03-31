Muere el anestesista Juan Maeso, condenado por el contagio masivo de hepatitis C en Valencia

Juan Maeso, en junio de 2007, cuando se celebró la vista sobre su ingreso en prisión.

El médico, que tenía 84 ños, contagió a 275 pacientes y su pena fue de 1.933 años. Salió de prisión por una enfermedad en 2023

El anestesista Juan Maeso, condenado a 1.933 años de prisión por el contagio masivo de hepatitis C que afectó en Valencia a 275 pacientes, falleció este lunes a los 84 años en un hospital, según ha confirmado su abogado, Miguel Ferrer. Juan Maeso salió en marzo de 2023 en libertad condicional tras haber pasado más de 15 años en prisión y debido a su delicado estado de salud, que se ha ido agravando hasta su muerte.

El caso salió a la luz en 1998, cuando comenzó a detectarse un número inusual de infecciones de hepatitis C en cuatro hospitales de Valencia, uno público (La Fe) y tres privados (Casa de Salud, Clínica Quirón y Virgen del Consuelo), y se confirmó que el foco del brote era el propio anestesista, portador del virus de la hepatitis C.

En septiembre de 2005 comenzó el macrojuicio por este contagio masivo en el que, dada su magnitud (con un sumario de 22.000 folios), fue necesario habilitar una sala especial en la Ciudad de la Justicia de València que diera cabida a 153 abogados y 114 procuradores, y por la que pasaron más de 600 testigos entre afectados, médicos, directivos de los diferentes hospitales y cargos del Gobierno valenciano.

Durante el juicio se llegó a la conclusión de que el anestesista se inyectaba parte de las sustancias anestésicas que iba a administrar a los pacientes, y de que lo hacía con la misma aguja. Maeso nunca reconoció los hechos.

Además, peritos expertos en genética presentaron los resultados de un informe que demostró, a través de un estudio filogenético, que los virus de hepatitis C de 275 pacientes infectados provenían de un mismo foco, el virus que llevaba el anestesista, al que consideraron la “fuente única”.

Tras 17 meses de juicio, en 2007 la Audiencia de Valencia condenó al anestesista a 1.933 años de prisión y a la Generalitat al pago de indemnizaciones por más de 20 millones de euros como responsable civil subsidiaria, una condena que fue confirmada en 2009 por el Tribunal Supremo.

Al anestesista Juan Maeso se le concedió en marzo de 2023 la libertad condicional tras haber pasado más de 15 años en prisión.