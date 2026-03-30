Un instituto de Mallorca se moviliza tras la denuncia de un ataque homófobo contra uno de sus profesores

El claustro del Instituto de Educación Secundaria Baltasar Porcel del municipio mallorquín de Andratx ha denunciado a través de un manifiesto público un ataque homófobo por parte de varios alumnos contra uno de los docentes del centro, que ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil. Los ataques se produjeron el pasado fin de semana en una plataforma educativa a través de un perfil falso que, además, publicó el nombre y apellidos del docente, que continúa dando clase en el centro. El claustro del instituto ha manifestado su indignación ante este episodio, mientras la Consejería de Educación y Universidades ha abierto un expediente para aclarar los hechos y ha desplazado a un inspector educativo al instituto a primera hora del lunes.

Fuentes del centro escolar explican a EL PAÍS que los hechos se produjeron el pasado domingo 22 de marzo cuando en una red social educativa, a través de un perfil falso, se publicaron insultos homófobos, con comentarios y fotografías, contra el docente del instituto. El martes trascendieron los hechos entre la comunidad escolar, y el miércoles la directora del centro y el jefe de estudios comenzaron a realizar gestiones para tratar de dar con los autores con la ayuda de los funcionarios del departamento de Tecnología y Sistemas de la Consejería de Educación.

Según el relato de lo ocurrido que realizan desde el centro, el jueves 26, el docente agredido formalizó una denuncia por el episodio de insultos ante la Guardia Civil, mientras que la directora siguió investigando a través de reuniones con los alumnos. El equipo directivo transmitió a los trabajadores lo que había ocurrido y la plantilla acordó la convocatoria de una reunión urgente del claustro y la publicación de un manifiesto. El viernes acordaron acudir todos vestidos de negro y suspender la actividad lectiva a primera hora de la mañana y, de nuevo, a la vuelta del recreo.

“No son un hecho aislado”

Este lunes, además de la visita del inspector educativo, la directora del centro ha mantenido reuniones con los padres de algunos alumnos. Fuentes del instituto apuntan a la autoría de los comentarios por parte de un alumno de otro instituto del municipio, con la complicidad de estudiantes del IES Baltasar Porcel.

En el manifiesto trasladado a la Consejería de Educación, los profesores han manifestado su rechazo y “profunda indignación” ante este episodio. “Estos ataques no son un caso aislado dentro de una dinámica más amplia que arrastramos desde hace tiempo. Estamos cansados de recibir insultos, amenazas, ofensas y muestras de menosprecio que, lejos de ser excepcionales, se han ido convirtiendo en una realidad demasiado habitual”, denuncian los docentes, que señalan que las conductas de discriminación y odio lesionan la dignidad de las personas. De hecho, insisten en que es una realidad que se vive en los centros de forma generalizada y que reflejan un problema “de fondo” para el que no basta una condena puntual.

Mientras los docentes han exigido una respuesta “clara, decidida y efectiva”, la Consejería de Educación y Universidades ha activado los protocolos que se aplican en estos casos, como enviar al inspector educativo al centro. El consejero Antoni Vera ha puntualizado que todavía no está clara la autoría de los comentarios pero que, en cualquier caso, caben sanciones disciplinarias, aunque el alumno sea de otro centro escolar. “El docente tiene todo el apoyo de nuestros servicios, tanto del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar como del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del departamento”, ha señalado. La Asamblea de Docentes de Baleares también ha condenado los hechos y ha exigido a la Consejería que aplique medidas para proteger a las víctimas de cualquier tipo de discriminación.

El teléfono 028 atiende a las víctimas de lgtbifobia las 24 horas del día, todos los días del año. También conocido como teléfono Arcoíris, es un servicio de información y atención a víctimas de delitos de odio y de discriminación anónimo, gratuito, confidencial y accesible. Además, se puede contactar por correo electrónico (028-online@igualdad.gob.es) o conectar a través de un chat online.