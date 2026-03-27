Detenido un médico por agresión sexual a al menos dos pacientes en la localidad valenciana de Cullera

La Guardia Civil inició su investigación tras la denuncia de una mujer que acudió al centro de salud con un cuadro de malestar general

La Guardia Civil ha detenido a un médico de un centro de salud de Cullera (Valencia) por al menos dos delitos de agresión sexual cometidos contra dos mujeres. Estas relataron que el hombre las violentó, según se detalla en un comunicado, con el pretexto de que era necesario para darles la atención médica que necesitaban.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por una mujer, que había acudido al servicio de urgencias del centro de salud de la localidad por un cuadro de malestar general, explica la Guardia Civil en el comunicado. Según este testimonio, el facultativo intentó realizar “acciones que hicieron sentir a la víctima violentada sexualmente”, bajo pretexto de ser necesario para la atención médica.

A raíz de esta denuncia, los agentes que llevaron a cabo la investigación localizaron a una segunda mujer que manifestó haber sufrido algo similar, según la nota. Entonces procedieron a la detención de un hombre de 35 años y nacionalidad venezolana-francesa, al que se atribuyen dos delitos de agresión sexual.

El detenido tiene sendas órdenes de alejamiento que le prohíben acercarse tanto a las víctimas como a los centros médicos de la localidad donde ejercía su actividad, y está separado del servicio.

La Guardia Civil insta a cualquier persona que crea que pudo ser víctima del doctor a ponerse en contacto con el cuartel de Cullera. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto principal de esta localidad, y las diligencias fueron entregadas en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sueca Plaza número 1.