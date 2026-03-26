El Gobierno llevará a la fiscalía la exclusión de las mujeres en la Semana Santa de Sagunto

(I-D) La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la ministra de Igualdad, Ana Redondo y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se reúnen con el Colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto, a 26 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El encuentro se produce tras la negativa de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto a admitir mujeres cofrades y procesionistas, y forma parte de las gestiones del Ministerio de Igualdad para analizar la situación, escuchar al Colectivo Semana Santa Inclusiva y estudiar posibles actuaciones institucionales en este ámbito. 26 MARZO 2026;MINISTRA;SEMANA SANTA;PROCESIONES;MUJERES;FEMINISMO;COFRADES;PROCESIONISTAS; Eduardo Manzana / Europa Press 26/03/2026

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que llevará ante la Fiscalía el rechazo a que las mujeres entren en la cofradía de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Sagunto (Valencia), lo que ha considerado un “anacronismo” y un “reducto machista, discriminatorio y de desigualdad”. En cualquier caso, el ministerio hará la consulta con la fiscalía una vez se celebren las inminentes procesiones y en sintonía con el colectivo saguntino Semana Santa Inclusiva, con cuyos representantes se ha reunido en Valencia.

“Vamos a trasladar esta cuestión a la Fiscalía porque hay una discriminación y una vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales y también reconocidos en las leyes y en la jurisprudencia”, ha argumentado la ministra, tras el encuentro. Redondo ha incidido en que la inmensa mayoría de cofradías en España ya han aceptado la inclusión de las mujeres, cuando se le ha preguntado si hay algún precedente en trasladar a la fiscalía la discriminación en un asociación privada de este tipo y si se plantea hacerlo con otras cofradáis. En este sentido, ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional de 2024 que estimó el recurso de una mujer que fue quería entrar en una hermandad solo de hombres en Tenerife.

La reunión ha tenido lugar en la delegación del Gobierno en Valencia, tras la votación del pasado domingo en las que 267 cofrades se manifestaron en contra de la inclusión de las mujeres por 114 a favor. También han asistido la ministra de Ciencia y secretaria del PSPV-PSOE, Diana Morant, la delegada, Pilar Bernabé, y el alcalde de Sagunto, el también socialista Darío Moreno.

Redondo también ha anunciado que van a revistar “cómo está inscrita la cofradía en el registro de entidades religiosas, para ver cómo se ha registrado el estatuto o si no hay, en cuyo caso estamos ante una anomalía que también necesitaría una respuesta”. Dentro de sus competencias, ha dicho que van a “acompañar” a los afectados y ha recordado que ya han incoado el expediente por parte del Ministerio de Industria y Turismo para retirar a la Semana Santa de Sagunto el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional, que ostenta desde 2004.

Blanca Ribelles, representante del colectivo Semana Santa, integrado por hombres y mujeres, ha agradecido a la ministra la “voluntad de reunirse con nosotros y de buscar soluciones a esta situación de desigualdad en la que vivimos y que ya llevamos muchos años denunciando”.

“Somos personas que creemos en la igualdad que amamos profundamente nuestra cofradía y que queremos acceder en igualdad de derechos y obligaciones”, ha añadido la saguntina, madre, tía, hermana e hija de cofrades. Ribelles ha reconocido que esta Semana Santa será “un tanto extraña” y que el ambiente está crispado tras la votación en la población de 73.000 habitantes, dividida en dos núcleos urbanos: el casco histórico, por el que se desarrollan las procesiones de la cofradía citada, y el Puerto de Sagunto, que cuenta con sus propias procesiones, en las que sí participan las mujeres.

El colectivo no ha decidido si llevar a los tribunales la discriminación u otro tipo de actuaciones. “Cualquier cosa que hagamos, la haremos pasada Samana Santa, más que nada para no crispar más los ánimos. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal debido a toda esta situación, que no la hemos provocado nosotras, sino una votación, por la que nos sentimos muy desoladas, decepcionadas y tristes”. El proximo martes, el colectivo volverá a concentrarse (a las 19 horas) a las puertas de la ermita de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist.