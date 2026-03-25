La OCU recomienda no consumir aceite de orujo de oliva por una sustancia tóxica mientras el sector garantiza que es seguro

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado la presencia de hidrocarburos aromáticos (denominados MOAH) en 65 productos de alimentación y ha encontrado que los nueve aceites de orujo de oliva examinados superan los niveles recomendados por la Comisión Europea. “La recomendación es no consumir aceite de orujo de oliva, porque tenemos sospechas de que hay un incumplimiento de los límites de sustancias que tienen un potencial acreditado de perjudicar la salud”, dice Enrique García, de la OCU. La Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo (ANEO) responde que “cumple rigurosamente con la legislación vigente” y que es “un producto seguro para el consumo”.

Los MOAH son hidrocarburos aromáticos con sólidas sospechas de tener efectos cancerígenos y genotóxicos, es decir, capaces de causar cáncer y alteraciones en el ADN si se consumen de forma habitual y prolongada. De hecho, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera “muy probable (99-100% de certeza) para los niños pequeños y probable (más del 66% de certeza) para otros grupos de edad que la exposición alimentaria presente a MOAH de tres o más anillos aromáticos, que están asociados con daños en el ADN y pueden causar cáncer, plantee posibles problemas para la salud humana”.

Por eso, la Comisión Europea tiene previsto aprobar unos límites armonizados de 10 miligramos por kilo (mg/kg) de MOAH, lo que en el futuro implicará que cualquier producto que los supere deberá ser retirado. Mientras llega, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) recomienda unos valores máximos temporales similares, si bien no es todavía una obligación legal.

“Nuestro análisis aleatorio a nueve marcas demuestra que las nueve superan por mucho esos límites. Nos parece mucha casualidad que todas estén por encima. Por eso no hablamos de marcas concretas, sino que hacemos extensiva nuestra recomendación a todos los productos”, apunta García. Según la entidad, la contaminación por MOAH podría estar causada por la migración de estas sustancias tóxicas desde recipientes usados en la cosecha y el procesado, un ambiente contaminado o el contacto accidental con lubricantes.

“En virtud del principio de precaución, la OCU requiere la retirada del mercado hasta que no se aclare el alcance en este tipo de aceites. Es más, el análisis también revela la presencia de trazas de MOSH, otro hidrocarburo de aceites minerales tóxico, en las nueve muestras de aceite de orujo de oliva, aunque en este caso en una concentración menor al máximo orientativo”, apunta la asociación. Además, recomienda a los consumidores priorizar el aceite de oliva (no de orujo), donde no se han encontrado este tipo de contaminantes.

La OCU ha comunicado sus resultados a todos los fabricantes —a los que no menciona— y a la Aesan, a la que pide garantizar la seguridad alimentaria. La agencia estatal estudia ya la denuncia, aunque por ahora prefiere no hacer comentarios.

Los fabricantes de este tipo de aceite niegan la mayor. “La Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo (ANEO) quiere garantizar que el aceite de orujo de oliva es un producto seguro para el consumo. La industria pide responsabilidad con las conclusiones del comunicado, ya que el sector cumple rigurosamente con la legislación vigente”, apuntan en una nota informativa.

Según señalan, “las empresas que conforman el sector orujero llevan desde 2018 preparándose para adaptar su producción al futuro reglamento europeo sobre presencia de MOAH en determinados alimentos [...] La industria lleva años investigando y trabajando en buenas prácticas y mejoras en los procesos de producción que le permitirán cumplir los niveles recogidos dicho reglamento europeo, cuya entrada en vigor está prevista en 2028”.

Además, señalan que han suscrito un Acuerdo Marco de Adaptación a la Nueva Normativa de Hidrocarburos Minerales, que “establece compromisos vinculantes para todos los actores de la cadena de valor (extractoras, refinadoras y envasadoras)” e incluye nuevas medidas de control. “La seguridad alimentaria es una prioridad para el sector del aceite de orujo de oliva y estamos a disposición de las autoridades, para ofrecer toda la información necesaria que permita tomar las medidas adecuadas para clarificar esta situación”.