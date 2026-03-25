La Junta de Andalucía reduce el número de administrativas que citan para el cribado de cáncer de mama en Sevilla

Cada uno de los cuatro centros de la capital andaluza con programa de detección precoz que atienden a mujeres que se hacen mamografías pasa a tener una sola persona encargada de las citas

El Gobierno andaluz (PP) ha menguado el primer escalón del cribado de cáncer de mama en Sevilla, sus cuatro unidades donde se realizan las mamografías a decenas de miles de mujeres cada año para detectar la enfermedad. Tras estallar el escándalo de los cribados el pasado octubre que afectó a 2.317 mujeres, la Junta anunció una inversión millonaria, pero el resultado ha sido desigual en la capital andaluza, epicentro de la crisis: las dos administrativas que en cada unidad han citado hasta ahora a las mujeres, se reducirán a una sola, una merma que ya se ha ejecutado en tres unidades y la última, ubicada en el centro de salud de La Juncal, se rematará tras el verano. Las mujeres que acudan a las unidades se toparán a menudo con un cartel que las conmine a volver en otro momento.

“La puerta se cae de tantas señoras que vienen a preguntar. Los superiores me han dicho que las derive al teléfono, pero soy incapaz de ignorarlas porque cuando aquí no hay nadie, ellas vienen a radiología. Desde diciembre hasta ahora es un caos de citas. Nuestros jefes directos dicen que han intentado por activa y pasiva recuperar las administrativas perdidas, pero el personal nuevo lo estarán metiendo en los hospitales”, lamenta una técnica de rayos que, en ausencia de la administrativa, ha visto cómo su trabajo se ha disparado y que pide anonimato por miedo a ser sancionada. Tras destaparse la crisis del cribado de cáncer el pasado otoño, la Junta anunció una inversión inmediata de 89 millones y la contratación de 705 nuevos profesionales sanitarios.

Las unidades sevillanas del Hospital Duques del Infantado y el centro de salud en la Ronda histórica contaron con dos administrativas hasta el pasado verano y Navidad, y ahora solo una gestiona las citas, mientras que el del centro de salud María Fuensanta Pérez Quirós hace años que cuenta con una sola. La última unidad en incorporarse al sistema, la del centro de salud La Juncal, perderá su segunda administrativa tras el verano, según ha confirmado ya la Consejería andaluza de Sanidad, Presidencia y Emergencias a sus responsables.

“Es una situación bastante crítica. El cribado lleva décadas y ha habido situaciones puntuales, pero casi siempre he estado acompañada por otra administrativa. El trabajo se nos ha cargado un 80% más, metemos más mujeres en el programa y con menos personal. Hay muchísima demanda de mujeres asustadas, a las que hay que informar y tranquilizar porque ha habido psicosis e inquietud. El proceso es muy delicado y estamos bajo una presión tremenda”, relata otra técnica de rayos que también reclama preservar su identidad.

Cada unidad de mamografía atiende a unas 10.000 mujeres al año para descartar el cáncer gracias al programa de detección precoz, que suele citar a un centenar al día, una cada cinco o diez minutos, para recibirlas, actualizar su anamnesis y realizarle las cuatro placas con las que cuenta la prueba. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) genera unas listas de mujeres que responden a un mensaje previo de manera positiva para acudir al cribado. Las administrativas las llaman para citarlas a una hora y día concretos, pero también a aquellas que no han respondido por cualquier razón, para confirmar o descartar su asistencia al cribado.

La Consejería de Sanidad niega que las unidades hayan contado con dos administrativas, a pesar de los testimonios de cinco técnicas de rayos y administrativas recabados en las unidades esta semana. “Nunca hubo dos administrativas por unidad. Las cuatro unidades de mama del distrito tienen y mantienen cinco administrativos. Como siempre”, defiende una portavoz. El sindicato CC OO le rebate: “Fuensanta lleva años así, pero las demás, ninguna. En septiembre pasaremos de tres equipos con cinco administrativas que había antaño a cuatro equipos con cuatro administrativas”, detalla Verónica Dantas, adjunta a la secretaría de Organización del sindicato.

“Estructuralmente tiene que haber dos turnos, mañana y tarde, con técnico y administrativo. Originalmente estaban cubiertos y ahora un turno se queda descubierto. La gerencia del Distrito Sanitario Sevilla [de quien dependen las unidades de mamografía] dice que Servicios Centrales no autoriza la cobertura de esos cuatro puestos. No hay coherencia ninguna”, lamenta Dantas. El pacto de Atención Primaria firmado en 2023 por la consejería con la mesa sectorial fijaba una plaza más para cada uno de los 33 centros de salud en Sevilla, pero no se llevó a Consejo de Gobierno de la Junta, por lo que el acuerdo quedó en papel mojado.