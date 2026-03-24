El Arzobispado de Valencia descarta intervenir en la Semana Santa de Sagunto: “No vamos a promulgar un ‘decretazo”

Algunos de los asistentes a la asamblea de la cofradía del pasado domingo, tras abrirse las puertas de la ermita y juntarse con la gente que estaba esperando en la calle en Sagunto.

El alcalde, el socialista Darío Moreno, defiende que “las mujeres no pueden ni deben ser excluidas de ningún ámbito por el hecho de serlo” en alusión a la votación de la cofradía

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, rechaza intervenir en la polémica generada en Sagunto a raíz del rechazo a la inclusión de las mujeres por parte de los cofrades de la Semana Santa. Fuentes del Arzobispado explican que “no va a promulgar un decretazo para la modificación de los estatutos de la cofradía”. Y han señalado: “La posible modificación de dichos estatutos debe surgir por decisión de los miembros de la asociación, y la autoridad eclesiástica cree en la conveniencia pastoral de acompañar esta situación buscando caminos de diálogo y comunión”.

Las declaraciones se conocen el mismo día que el alcalde de la localidad, el socialista Darío Moreno, se manifiesta por primera vez desde la votación del pasado domingo. Ha reconocido que es un “tema muy sensible en un pueblo volcado en su fiesta mayor”, pero ha animado a “ser valientes”. “Las mujeres no pueden ni deben ser excluidas de ningún ámbito por el mero hecho de serlo”, ha dicho.

Las mismas fuentes del Arzobispado apuntan que “las cofradías son asociaciones de fieles que se rigen por sus propios estatutos, aprobados conforme al derecho canónico, y no debería ejercerse la disciplina eclesiástica, al igual que ha ocurrido en otras diócesis, en las que se han producido procesos de maduración, sin situaciones de presión, siempre desde el diálogo”. Y añaden que la institución cree conveniente acompañar pastoralmente, promoviendo el encuentro. Por último, estas fuentes indican que “el Arzobispado pide que estas fechas de celebración de la Semana Santa puedan vivirse en la fe desde la unidad y en comunión”.

El pronunciamiento del Arzobispado es muy similar al que yarealizó en 2022, tras la segunda votación también negativa para la inclusión, si bien entonces el arzobispo era Antonio Cañizares. Entonces, aseguró que es absolutamente respetuoso con la autonomía de las cofradías y las decisiones que adoptan cada una, y recordó que los estatutos son elaborados por cada hermandad.

Las reacciones del arzobispo y de alcalde llegan solo un día después de que el Ministerio de Industria y Turismo anunciaran el inicio de los trámites para revocar la declaración de fiesta de interés turístico nacional por el hecho de que toda la población no pueda participar en igualdad de condiciones. Además, el departamento que dirige Ana Redondo estudiará los estatutos de la cofradía de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrit por si conculcan la ley de igualdad.

En un comunicado, el alcalde de Sagunto ha afirmado que “tradición e igualdad no solo son compatibles, sino una garantía de futuro”. “Es el momento para ser valientes y dar un paso adelante hacia la igualdad y la inclusión”, ha dicho el primer edil. Asegura que “siempre” ha respetado los espacios de decisión propios de una organización autónoma como es la cofradía a lo largo de los años y que ha mantenido una interlocución “directa” con varios de los portavoces de este colectivo, tanto de mujeres excluidas en su participación como de cofrades que quieren promover la apertura de la cofradía.

Darío Moreno, alcalde de Sagunto, en una imagen de sus redes sociales.

En estas conversaciones, ha indicado, “siempre” han estado de acuerdo en que era “importante” evitar una intervención institucional que contribuyera a una mayor polarización de las posturas. “El protagonismo debían tenerlo mujeres y cofrades de a pie, nadie más”, ha subrayado al respecto. Ahora, dada la envergadura institucional y social que ha alcanzado esta situación, la ciudadanía ha trasladado su preocupación, preguntando cuál es la postura de este Ayuntamiento.

En este sentido, desde la alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto, ha subrayado, se reafirma el compromiso “firme” con la igualdad y la no discriminación, “principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y de la convivencia democrática”. “La igualdad entre mujeres y hombres es un principio legal fundamental y un compromiso ético que apela a todas las instituciones, públicas o privadas, por igual. Las mujeres no pueden ni deben ser excluidas de ningún ámbito por el mero hecho de ser mujeres”, opina.

Participación “plena” de la mujer

Este posicionamiento “no supone un ataque a la tradición, ni a la cofradía”, ha aclarado. “Expresamos el máximo respeto hacia el valor religioso y cultural que representa la Semana Santa para nuestra ciudad. Es mucho más que una festividad, es un momento de reflexión que nos invita a ser mejores y a preguntarnos hacia dónde queremos ir como sociedad”.

“La Semana Santa saguntina habla de fe, patrimonio e identidad; la participación plena de la mujer solo acrecentaría la grandeza de los tres elementos. Estamos hablando de un tesoro que debemos cuidar entre todos y todas. Es por ello que también rechazamos las voces que nos llaman a actuar desde la venganza”.

Desde la alcaldía, ha dicho el primer edil, se seguirá apoyando el normal desarrollo de los actos de esta Semana Santa saguntina 2026, en concordancia con lo que les trasladan “las y los principales promotores del colectivo por la Semana Santa saguntina inclusiva, que deben seguir siendo los principales y únicos protagonistas de esta reivindicación”.

Condena al señalamiento

A su juicio, “deben ser ellos y especialmente ellas, cuyos derechos están en juego, las que lideren el camino, las que marquen los tiempos y los siguientes pasos”. Y ha añadido: “Este punto me lleva a la Mayoralía 2026. La atención mediática y el malestar social generado por esta situación se han focalizado injustamente en este grupo de jóvenes que tiene la enorme responsabilidad de liderar este año la celebración de esta tradición centenaria. Ellos son los máximos representantes de la fiesta este 2026, pero no han jugado ningún papel especial en el proceso de votación extraordinaria de la cofradía”.

Por este motivo, ha matizado: “Condenamos cualquier señalamiento que no contribuye a la resolución del conflicto ni refleja la complejidad del mismo. Queremos reconocer que la Mayoralía ha realizado un gran trabajo por elevar nuestra fiesta y aportar su grano de arena hacia la excelencia. Solo puedo decirles que cuentan con todo nuestro apoyo para poder vivir esta Semana Santa 2026 de la mejor forma posible”.

Así, ha hecho un llamamiento al diálogo y al consenso para que, en cumplimiento del marco legal actual, la cofradía lleve a cabo los cambios necesarios. También insta a preservar el reconocimiento y el prestigio de la Semana Santa saguntina como referente cultural y turístico. Y pide a las entidades involucradas que abran un espacio de diálogo constructivo para garantizar una representación inclusiva en todos los ámbitos de la festividad.