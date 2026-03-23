El Gobierno revocará la declaración de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto tras su rechazo a las mujeres

Algunos de los mayorales de la cofradía, a la salida este domingo de la asamblea donde se ha rechazado la inclusión de las mujeres en la cofradía y antes de los posteriores actos relacionados con la Semana Santa, en la ermita de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist.

El Gobierno de España iniciará el procedimiento para revocar la declaración de la Semana Santa de Sagunto como Fiesta de Interés Turístico Nacional, reconocimiento que le otorga en 2004 el Ministerio de Industria y Turismo, que dirige el socialista Jordi Hereu, a través de la Secretaría de Estado, según acaba de anunciar el departamento en un comunicado.

“Después de la votación en el seno de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto, en la que 267 cofrades se pronunciaron expresamente en contra de la inclusión de las mujeres en la participación de las manifestaciones religiosas de la Semana Santa de esta localidad, la Secretaría de Estado de Turismo ha decidido incoar un expediente para revocar una declaración que se concedió en 2004″, señala la nota.

El pasado domingo, 267 cofrades votaron en contra y 114 a favor de modificar un artículo de su estatuto para cambiar la palabra “varones” por la de “personas”, lo que abriría la puerta de entrada a las mujeres en el órgano rector de las procesiones, cuyo origen se remonta al 1492, con la expulsión de los judíos de su barrio en la ciudad valenciana.

“La declaración se regula en base a la Orden Ministerial ICT/851/2019, que en su artículo 3d se refiere al arraigo de la fiesta y a la participación ciudadana en su desarrollo. En este sentido, y teniendo en cuenta las quejas ciudadanas presentadas formalmente, el Gobierno estudiará cómo las limitaciones estatutarias que la cofradía contempla pueden afectar al requisito de participación ciudadana previsto por la normativa, porque excluyen a la mitad de la población, que son las mujeres.

“Además, esta orden contempla en su artículo 13 la posibilidad que la declaración pueda ser retirada cuando la fiesta haya dejado de cumplir alguno de los requisitos exigidos”, prosigue.

“El Gobierno de España está comprometido en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres por encima de cualquier otra consideración” y “valora actuar contra cualquier discriminación a la mujer y para garantizar la igualdad efectiva en el acceso y la participación en las entidades abiertas al público, tal y como indica la ley”, concluye la nota conjunta entre los ministerios de Industria e Igualdad, en la parte relativa al primer departamento.

De otro lado, el Instituto de las Mujeres (IM) “ha recibido varias quejas por discriminación por parte de la cofradía saguntina, en las que se pone de manifiesto una posible conducta discriminatoria al rechazar las solicitudes de ingreso de las mujeres”. “De ahí que el IM, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, haya dado traslado de las mismas tanto al Ayuntamiento de Sagunt como a la mencionada cofradía, en cumplimiento de una de sus funciones, recogidas en su ley fundacional”, señala la nota.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece la obligación de garantizar la igualdad en el acceso y la participación en entidades abiertas al público, recuerda el comunicado conjunto. Si bien las asociaciones gozan de libertad organizativa, este derecho no puede amparar disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que sus estatutos deben respetar el principio de igualdad y no discriminación.

En este sentido, el IM recuerda que impedir la participación de las mujeres “no responde a una tradición, sino que constituye una forma de discriminación prohibida por la ley y contraria a los derechos fundamentales”. De ahí que se haya pedido el análisis y la revisión de los criterios de acceso a la cofradía y que “se tomen las medidas pertinentes en el ámbito de sus funciones en aras de respetar y promover el acceso en condiciones de igualdad para mujeres y hombres”. De no ser así, se avisa en el oficio remitido de que “se reportará a otros organismos oportunos” dicha negativa.

Desde 2025 el Instituto de las Mujeres se ha dirigido con anterioridad a otras dos cofradías o hermandades por situaciones similares de discriminación hacia las mujeres en la realización de eventos religiosos. En concreto, se dirigió a la Cofradía Marraja de Murcia, mediante oficio remitido tanto a la propia entidad como al ayuntamiento del municipio en febrero de 2025, y a la Asociación Hermandad Dulce Nombre de Jesús de Valera de Abajo, en Castilla La Mancha, en marzo de 2026.

El Tribunal Constitucional, por su parte, dio a conocer el pasado año una sentencia relativa a una cofradía de La Laguna (Tenerife), que estimó el recurso de una mujer excluida y declaró vulnerado su derecho a la no discriminación y a la libre asociación.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, ha manifestado que la votación de ayer tenía “tintes absolutamente contrarios a la igualdad entre hombres y mujeres”. El Gobierno, a través de los ministerios de Igualdad y de Industria y Turismo, en concreto a través de la secretaría de Estado de Turismo, han hablado con las representantes de la cofradía para trabajar en que no se normalicen estas situaciones, ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, ha señalado que “todos tenemos que trabajar hacia la inclusión y la igualdad”. Y aunque la cofradía es “una entidad privada que tiene sus costumbres y sus arraigos, también es cierto que en los tiempos en que vivimos, donde todos estamos impulsando la inclusión y la igualdad, pues todos tenemos que trabajar en esa dirección”.

En declaraciones a los medios, Pérez Llorca ha recalcado que “siempre” aboga por la inclusión y la igualdad y ha asegurado que “esas son las políticas que hace el Consell de la Generalitat”. Por ello, ha subrayado que “esa cuestión se tiene que solucionar en ese sentido” y ha apelado “al entendimiento y al diálogo”.

El arzobispado de Valencia, que dirige Enrique Benavent, ha evitado este lunes pronunciarse sobre la votación. Hace cuatro años también se lavó las manos con motivo de la anterior votación, en la que también se rechazó la inclusión por 239 en contra y 125 a favor. Entonces aseguró que es absolutamente respetuoso con la autonomía de las cofradías y las decisiones que adoptan cada una, y recordó que los estatutos son elaborados por cada hermandad.

El colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto, integrado por mujeres y hombres, protesta desde 2021 todos los Martes Santos a las puertas de la Ermita de la Sang —sede de la cofradía— para que modifiquen los estatutos, que actualmente solo contemplan la admisión de varones. La cofradía está formada por 1.627 miembros.