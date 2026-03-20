Hospitalizado muy grave en la UCI por tétanos un joven cuya familia rechaza las vacunas

El menor, de 17 años y residente en Cataluña, contrajo la infección por las heridas de una caída en la que sufrió una fractura

Un joven de 17 años permanece hospitalizado en la UCI de un hospital catalán en estado muy grave por una infección de tétanos después de desarrollar la enfermedad por las heridas de una caída, según han confirmado a EL PAÍS fuentes sanitarias. La enfermedad es fácilmente prevenible gracias a las vacunas, pero la familia del menor las rechaza y este no había sido inmunizado. El caso ha sucedido en un pueblo del interior de Cataluña y el adolescente está siendo atendido en un hospital de la misma zona.

Un portavoz de la Generalitat de Cataluña ha confirmado el caso a este diario, aunque ha declinado ofrecer por ahora más detalles ante el delicado estado de salud del paciente y las incertidumbres que pesan sobre su evolución.

“El tétanos es una enfermedad infecciosa muy grave causada por la bacteria Clostridium tetani, que es bastante común y puede encontrarse en el suelo, estiércol, objetos oxidados... La bacteria entra en el organismo a través de heridas y produce una toxina muy potente que es la que afecta al sistema nervioso", explica María del Mar Tomás, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y microbióloga en el Hospital de A Coruña.

Esta experta insiste en que “el tétanos no es una enfermedad contagiosa entre personas y la vacuna existente contra ella es muy efectiva, lo que explica que los casos sean hoy en España algo absolutamente excepcional”.

Fuentes conocedoras del caso explican que el joven sufrió hace unas dos semanas una caída que requirió su traslado al hospital, donde fue atendido de una fractura y de varias heridas. Tras esta asistencia, el menor regresó a su domicilio donde inició la recuperación sin mayores problemas hasta que empezó a sufrir hace unos días síntomas neurológicos importantes característicos de la enfermedad (espasmos, rigidez).

“Fue trasladado de nuevo al mismo hospital, donde ante la entidad de los síntomas tuvo que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde sigue ingresado en estado muy grave”, explican estas fuentes.

La mortalidad que causa la infección es muy variable según la asistencia recibida y el momento en el que esta se inicia, aunque en los países desarrollados esta oscila entre el 5% y el 10% de los casos. Las secuelas neurológicas y físicas son frecuentes, según la literatura científica.

“El tratamiento indicado se basa en tres frentes. El primero busca frenar la acción de la toxina sobre el sistema nervioso con una inmunoglobulina. El segundo, tratar la bacteria con antibióticos como metronidazol. Y, en tercer lugar, la intensidad de los espasmos y la rigidez característicos requieren el uso de benzodiazepinas. Son muy importantes también las medidas de soporte vital recibidas en la UCI”, describe Tomás.

La vacuna del tétanos está incluida en el calendario vacunal infantil desde hace décadas. Se administra en tres dosis a los bebés a los 2, 4 y 11 meses, y posteriormente se ponen dos dosis de refuerzo, una a los seis años y otra en la adolescencia (hay alguna diferencia entre comunidades autónomas en la edad en la que se administra esta última).

Posteriormente está recomendada una nueva dosis de recuerdo a los 65 años. Además, pueden administrarse dosis adicionales en la edad adulta en algunas profesiones con más riesgo de estar en contacto con espacios donde la bacteria es común y se produzcan heridas.