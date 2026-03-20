Cae la confianza de los españoles en la sanidad pública y el principal problema son las esperas para ver a un especialista

La percepción de los españoles sobre la sanidad pública vuelve a caer. Según el último Barómetro Sanitario del CIS, publicado este viernes, la valoración general del funcionamiento del sistema sanitario público roza el aprobado, con un 6,02 sobre 10, y aunque sigue siendo positiva, pierde unas décimas respecto al año pasado. Este descenso sostenido, que empezó durante la pandemia, se ha acentuado en los últimos años. Las distintas oleadas del barómetro muestran que los datos actuales siguen por debajo de 2019, cuando un 72,1% de los ciudadanos tenía una opinión positiva del sistema sanitario, casi 20 puntos por debajo de la cifra actual del 51%, según las nuevas estadísticas.

De acuerdo a los resultados de la encuesta sanitaria, que recoge la opinión de más de 7.197 personas durante todo el año pasado, el 51,7% de la población de más de 18 años valora positivamente la salud pública en España. Sin embargo, un 27,10% considera que el sistema necesita cambios fundamentales y otro 20% considera que funciona mal y es necesario rehacerlo por completo. En 2019, esa cifra de descontento no superaba el 4%, pero con el paso de los años, el número ha ido creciendo. En 2022 alcanzó el 15,92%; en 2023, el 16,17% y el año pasado llegó a 18%.

La atención primaria, que ha sido señalada por la escasez de personal y las largas listas de espera, aparece como una de las ramas más tensionadas del sistema y obtiene una calificación de 6,27 sobre 10 y registra varios problemas de acceso. El 24% de los encuestados dice que no lograron consultar con su médico y tuvieron que esperar una media de nueve días para conseguir una cita. Solo el 22% consiguió una cita inmediata, al mismo día o al siguiente. Como consecuencia, muchos de ellos manifiestan haber acudido a urgencias.

El acceso a la atención especializada sigue apareciendo como uno de los mayores problemas para la ciudadanía. Solo el 35,8% acudió a un especialista en la sanidad pública el último año, aunque más de la mitad prefiere ser atendido por un especialista en la pública que en la privada. La mayoría fueron derivados desde atención primaria (39,8%). Uno de los principales problemas que señalan los pacientes es el tiempo de espera. De media, unos 128,9 días, lo que equivale a cuatro meses. Pese a ello, la valoración de la atención especializada es una de las más altas. El 79% de quienes vieron a un especialista califican la atención como “buena” o “muy buena”, lo que indica que la insatisfacción de la ciudadanía reside en el tiempo de espera, no en la calidad de la atención.

Urgencias se ha convertido en uno de los servicios más utilizados y mejor valorados en el último barómetro. Según el barómetro, el 41,4% de la población acudió a un servicio público de urgencias en el último año y más de la mitad lo hizo en un hospital, mientras que un 40,8% utilizó las urgencias de atención primaria y un 6% utilizó el servicio de 061/ 112. El tiempo medio de espera fue de 216 minutos, unas tres horas y media. Las urgencias públicas obtuvieron una puntuación de 7,26 sobre 10.

A tenor de los resultados, los españoles siguen prefiriendo atenderse en la sanidad pública que en la privada, especialmente en los servicios esenciales. De acuerdo a los datos recogidos por el CIS y el Ministerio de Sanidad, la mayoría opta por el sistema público. Un 69% acudió al médico de familia en la pública, mientras que un 28,9% lo hizo en la privada. Los porcentajes suben un poco en la atención especializada y más personas optaron por consultar a un especialista privado (41%), frente al 56,5% que acudió a la sanidad pública.

En hospitalización y urgencias la diferencia es más marcada, con un 73,9% y un 70,7% a favor de acudir a los servicios públicos, lo que muestra que, pese a los problemas de acceso y las listas de espera, los españoles siguen confiando más en la sanidad pública para la atención y los tratamientos más importantes.