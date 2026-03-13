La Junta insiste en culpar de la crisis de los cribados a los profesionales y las afectadas señalan a Moreno: “Sigue mintiendo”

El Gobierno de Juan Manuel Moreno sigue circunscribiendo el origen de la crisis de los cribados a un fallo en el protocolo del programa de prevención de mama por el que no se informó a 2.317 mujeres y cuyo epicentro sitúa en el servicio de Radiodiagnóstico del Virgen del Rocío, cuyo responsable fue cesado. Lo dijo el presidente andaluz este lunes en El hormiguero y lo ha repetido el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, cinco días después, obviando que, en mayo de 2023, tal y como ha informado EL PAÍS, ese mismo radiólogo presentó a la dirección del centro hospitalario un plan de choque para reducir las demoras en la atención a las pacientes con diagnóstico dudoso provocadas por la falta de personal. “Yo hablo de futuro y de todo lo que hemos reaccionado y puesto en marcha”, ha dicho Sanz esta mañana. “Claramente hubo un problema de falta de información y se resolvió. Las 2.317 mujeres que habíamos tenido con diagnóstico no concluyente volvieron a hacerse las pruebas”, ha incidido.

Las mujeres afectadas por los fallos en los cribados, sin embargo, no dan la crisis ni mucho menos por cerrada y la existencia de ese plan de 2023 las reafirma en esa convicción. “Moreno, por muchos programas como El hormiguero a los que vaya, sigue mintiendo, y no va a ser capaz de tapar ni enterrar la verdad, porque todavía no ha quedado clara”, indica Ángela Claverol, presidenta de la Asociación de Mujeres Andaluzas Víctimas de Cáncer de Mama, Amama, en conversación telefónica con este diario. “La Junta siempre carga contra los profesionales, pero tenemos unos excelentes profesionales, muchos por vocación, que están viendo y sufriendo los problemas que existen porque se acumulan las pruebas, las operaciones… y no llegan”, añade.

Los sindicatos de profesionales sanitarios también advierten de que el problema de los cribados, como en el resto de unidades de gestión sanitaria andaluces, está en la falta de recursos. “La operación del Gobierno andaluz para limpiar su imagen con respecto a la mala gestión del programa de cribado es utilizar la dimisión del anterior jefe de servicio como una cortina de humo”, sostiene Nuria Martínez Barco, responsable de comunicación de CC OO en Andalucía, que apunta a los recortes presupuestarios en personal en el Virgen del Rocío, de los que también informó este diario, como el núcleo del problema. “Estamos ante las consecuencias de la política sanitaria del Gobierno andaluz; ahí reside la responsabilidad, en que el sistema haya fallado a tantas mujeres en un asunto tan serio, doloroso y angustiante como el cáncer de mama”, señala, para recordar que ese centro hospitalario ha reclamado tener la misma dotación de radiólogos que el Reina Sofía de Córdoba -que la Junta coloca como referente del programa de cribados-, que cuenta con 10, frente a los seis que tenía el servicio de Radiodiagnóstico del hospital sevillano en 2023.

“Nos parece bajuno responsabilizar a un jefe de Radiodiagnóstico de un centro hospitalario del mal funcionamiento de un programa, cuando todo en general, no solamente el programa de prevención, tiene retrasos. Aquí el culpable ha sido el mal funcionamiento del sistema en general y no se soluciona responsabilizando a un profesional”, abunda Antonio Macías, secretario del Sector Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-A. “Las demoras en el cribado del cáncer de mama, así como en otros muchos ámbitos de la actividad asistencial del SAS, están fuertemente vinculadas a la falta de médicos”, añade Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz.

Y pese a que el consejero de Sanidad ha insistido en acotar el problema a la “falta de información”, se ha detenido en el número de contrataciones de profesionales previstas en el plan para mejorar los programas de cribados de cáncer -mama, colon y cérvix- en la comunidad. “Muchos desconfiaron del compromiso que hice de contratación de 105 profesionales y una inversión de 110 millones de euros y ya hemos superado el 70% de las contrataciones”, ha señalado Sanz sobre unos recursos que se negaron hace dos años, cuando el servicio de Radiodiagnóstico alertó de las demoras por la escasa plantilla.

“Lo sabían y no actuaron. Nos han mentido”

DVD1289(26/10/2025): Sevilla. Concentración en San Telmo por los fallos en el cribado del cáncer de mama en Sevilla convocada por la asociación AMAMA. FOTO: PACO PUENTES (EL PAÍS) Paco Puentes

A esa falta de contratación de entonces se ha referido el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, para responsabilizar al Gobierno de Moreno por no haber actuado, cuando se alertó de los problemas: “Lo sabían y no actuaron”, ha señalado para recordar que el presidente de la Junta siempre ha asegurado que él se enteró de los fallos en los cribados cuando lo destapó la Cadena Ser. “Nos han mentido y lo más grave no es que nos mientan a nosotros, lo más grave es que han dejado tiradas a más de 2.000 mujeres con cáncer de mama”, ha sostenido el líder andalucista desde San Fernando (Cádiz).

También ha apuntado directamente a Moreno la vicepresidenta primera del Gobierno, secretaria general de los socialistas andaluces y cirujana de profesión, María Jesús Montero. “Esto implica responsabilidad de la propia Junta de Andalucía, que conocía que se estaban produciendo cuellos de botella, retrasos inasumibles en los cribados del cáncer de mamá. Se cesó a los responsables sanitarios de Radiología y, por tanto, se culpó a esas personas que parece que previamente habían avisado de que realmente se estaba produciendo un atasco”, ha dicho desde Torre del Mar (Málaga).

Más duro ha sido el coordinador nacional de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, que ha afirmado en Generan (Sevilla) que el Gobierno de Moreno “no solo fue incompetente y negligente en la acción, sino que está empezando a tener una responsabilidad criminal” en la crisis de los cribados “porque a sabiendas de las advertencias que le habían hecho los técnicos de Virgen del Rocío de que el sistema colapsaba, miraron para otro lado, denegaron esa aceleración de las pruebas”. Tanto él como Montero han recordado que aún queda mucho por aclararse sobre los fallos en el programa de prevención, como el número de esas 2.317 mujeres afectadas que han desarrollado cáncer, las que fallecieron en este tiempo, a cuántas se les pudo haber evitado una mastectomía… “Me parece gravísimo que el presidente de la Junta hable de cuestiones que no tiene competencia de llegar hasta la verdad, y que, en este caso, en donde hay responsabilidad directa de la Junta de Andalucía, ni siquiera tengamos derecho a una comisión de investigación en el Parlamento”, ha lamentado la dirigente socialista.

Amama tiene presente la entrevista de Moreno en El hormiguero donde se refirió a la crisis de los cribados como un “error imperdonable”. “Si les ha arruinado la vida a las mujeres, ¿por qué no responde?”, reclama Claverol, en alusión a las 150 demandas de responsabilidad patrimonial que ha presentado la asociación sin recibir, hasta el momento, ninguna contestación por parte de la administración autonómica. Este es el paso previo para acudir a los tribunales y, en muchos casos, el plazo para dar esa respuesta ya ha pasado, advierte Claverol.