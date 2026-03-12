Caso Juana Rivas: los testigos dan versiones opuestas en el juicio por malos tratos a su expareja en Italia

Una asistente de la madre asegura que los niños relataban agresiones del padre, y una trabajadora social afirma que nunca vio nada y que el hijo menor ahora está “feliz” en Cerdeña

El juicio que se está celebrando en Cagliari, Cerdeña, contra Francesco Arcuri, la expareja de Juana Rivas, por presuntos malos tratos a los dos hijos de ambos ha proseguido este jueves con la declaración de cinco testigos de la fiscalía, todas mujeres. Trabajadoras sociales, pediatras y psicólogas que han tratado con la familia estos años en algún momento y han contado su impresión sobre si las acusaciones son creíbles o no. Tres han sido testigos menos relevantes y neutros a efectos del proceso, porque no han aportado datos de peso o no recordaban con precisión los hechos, mientras que las otras dos han dado testimonios opuestos, señalan fuentes jurídicas.

Una representante de una asociación contra la violencia de género, Bruna Biondo, que acompañó a Rivas cuando iba los fines de semana a Italia a visitar a sus hijos, ha dado argumentos a la acusación, al afirmar que los niños relataban agresiones del padre y tenían miedo de volver con él. Por el contrario, Ivana Napoli, trabajadora social de Carloforte, el municipio sardo donde reside Arcuri y vive con el hijo menor, Daniel, ha prestado un testimonio más favorable a la defensa, pues asegura que nunca ha percibido nada. Sobre la actual situación del pequeño, de 12 años, que el pasado verano fue entregado de nuevo al padre tras retenerlo Juana Rivas en España, asegura que está “feliz” y no desea volver con su madre, informa EFE.

Biondo, actual asesora municipal de igualdad de género en Cagliari, ha relatado en su declaración que conoció a Rivas en 2018 en un acto sobre discriminación de la mujer al que ambas asistieron. Para entonces, ya se había producido el apogeo mediático del caso en España, después de que en 2016 Rivas se llevara a sus dos hijos y denunciara por malos tratos a su pareja. Luego, la Justicia española la condenó por sustracción de menores y determinó que los niños volvieran con su padre. A partir de entonces, Rivas viajó con frecuencia a Cerdeña a visitarlos. Es en ese periodo donde, según la acusación, se produjeron los malos tratos a los menores que ahora se juzgan.

El proceso ha tardado ocho años en celebrarse desde las primeras denuncias porque la Fiscalía las fue archivando sin apenas practicar diligencias, hasta que el caso fue reabierto en 2022. En la primera sesión del juicio, el mes pasado, el hijo mayor de la pareja, Gabriel, que ya tiene 19 años y quiso vivir con su madre, relató agresiones constantes y una vida con su padre que definió como “un infierno”. También prestó declaración la propia Juana Rivas.

Biondo, que comenzó a prestar apoyo a Rivas cuando iba a Cerdeña a ver a sus hijos, ha asegurado que “entraban en un pánico y una ansiedad total cuando se acercaba el momento del domingo por la tarde en el que debían volver a casa”. “Los niños empezaban a pedirme: ‘Por favor, no nos hagas ir con papá’”, ha asegurado. Dice que los menores relataban que “se enfadaba demasiado”. El abogado de Rivas, Fabio Cannas, ha declarado después de la vista que ha sido “un testimonio importante” para su parte por la “credibilidad” que emanaba de sus palabras, con momentos de emotividad.

Por el contrario, Ivana Napoli, que lleva años como trabajadora social de apoyo a la familia, ha declarado que, si bien los menores afirmaron en ocasiones que su padre les agredía, ella nunca ha visto “ninguna señal de maltrato físico”. Lo ha circunscrito más bien a problemas familiares habituales en los periodos de adolescencia de los hijos.

Este testimonio ha sido positivo para Arcuri, tras la dura declaración de su hijo mayor del mes pasado. De hecho, a la salida del juicio ha manifestado: “Hoy finalmente hemos escuchado testigos de la vida cotidiana y vamos empezando a aclarar todo”. Su abogado, Francesco Bardi, ha corroborado que la vista de este jueves “ha salido bien”. La próxima sesión del juicio es el próximo día 26, con tres testigos más de la fiscalía, tres psicólogas de centros sanitarios de Cerdeña. Aún no se ha fijado el calendario posterior y no se sabe cuándo prestará declaración Francesco Arcuri.