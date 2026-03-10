Tenerife apuesta por la guagua de dos pisos para un transporte más eficiente

En el diseño se han priorizado criterios de seguridad y comodidad del pasaje. Todos los asientos incluyen cinturón de seguridad y distintos puertos para cargar el móvil durante el trayecto, con el fin de mejorar la experiencia de viaje de millones de pasajeros.

El Cabildo insular impulsa la mayor ampliación de plazas de la empresa de transporte interurbano, con 13 vehículos de doble altura. En total habrá disponibles seis millones de plazas en las frecuentadas rutas 108, 110 y 112

La primavera cambia la fisonomía de Tenerife. No solo en sus idílicas playas, en la magnética laurisilva de Anaga o en el imponente Teide: también las comunicaciones multiplican su atractivo. Antes del verano la isla estrenará sus nuevas guaguas de dos pisos, las primeras de este tipo en el transporte público de Canarias. El Cabildo insular ha adquirido trece unidades que supondrán un nuevo impulso a la capacidad de Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA). Para residentes y visitantes habrá disponibles alrededor de dos millones de plazas adicionales al año en rutas que recorren las autopistas del norte y del sur, la TF-1 y la TF-5. Las más demandadas.

La isla, todo el año objetivo y destino de viajeros peninsulares y europeos que buscan descanso y desconexión, se encuentra en plena transformación de su sistema de transporte público. Pero el esfuerzo se centra, sobre todo, en priorizar el bienestar de las personas que residen en Tenerife. “No es solo una mejora técnica del servicio. Apostar por más capacidad, más frecuencia y mejores conexiones significa facilitar que miles de ciudadanos puedan acudir a su puesto de trabajo, a su centro de estudios o a sus actividades cotidianas con mayor previsión y comodidad”, subraya la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. “Estamos revolucionando la capacidad de TITSA, multiplicando el número de plazas y modernizando la flota para que cada vez más gente elija moverse en guagua, ofreciendo una alternativa real frente al vehículo privado”, confirma.

La presidenta Rosa Dávila, junto a la señalética de una lanzadera, en la línea que lleva a la universidad. Juanjo Velázquez Fotógrafo

Con esta apuesta decidida por renovar la flota reducimos los tiempos de espera y desplazamiento, aliviamos la congestión y apostamos por una isla más limpia y más sostenible, que cuida de su territorio Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife

Tres líneas clave

Las guaguas de dos pisos cubrirán tres líneas clave de TITSA, que recorren las dos autopistas de la isla, en trayectos de larga distancia. Todas ellas registraron crecimientos en el número de usuarios en 2025. La línea 110 (Santa Cruz de Tenerife-Costa Adeje) creció un 14% en 2025. La 112 (Santa Cruz de Tenerife-Los Cristianos), un 3%, y la 108 (Santa Cruz de Tenerife-Icod), un 11%. En total, estas rutas transportaron a cuatro millones de pasajeros en 2025. Y ahora, gracias a la doble altura, podrán mover hasta seis millones de usuarios, un incremento del 44%. “Es decir, estas líneas tendrán capacidad para atender a dos millones de viajeros más cada año, sin aumentar el número de guaguas que circulan por la carretera”, cuenta Eulalia García, consejera insular de Movilidad.

Guaguas accesibles

Con estas unidades, el número de butacas pasa de 59 a un total de 85, distribuidas en sus dos plantas. Fabricadas por la empresa gerundense Ayats, en los vehículos se han implementado mejoras vinculadas a la accesibilidad, reservando dos plazas muy amplias en el primer piso para personas con movilidad reducida, e incorporando un sistema de iluminación especial para guiar a las personas con problemas de visión hacia su asiento o hacia la máquina de validación del bono o tique.

Además, en el diseño se han priorizado criterios de seguridad y comodidad del pasaje. Todos los asientos incluyen cinturón de seguridad y distintos puertos para cargar el móvil durante el trayecto, con el fin de mejorar la experiencia de viaje de millones de pasajeros.

Estas líneas tendrán capacidad para atender a dos millones de viajeros más cada año, sin aumentar el número de guaguas que circulan por la carretera Eulalia García, consejera insular de Movilidad.

La flota más renovada de España

En tres años de gestión, el Cabildo insular ha invertido más de 125 millones de euros en la compra de guaguas. Una cifra histórica que ha permitido adquirir 351 vehículos nuevos, lo que ha llevado a Tenerife a contar con una de las flotas más modernas de España. Además de las 13 guaguas de dos pisos, este año llegarán 57 unidades estándar que irán destinadas a sustituir ejemplares antiguos y a reforzar la frecuencia en líneas con mayor demanda.

La modernización de la flota (con poco más de tres años de media) seguirá en 2027 con otras 34 guaguas nuevas para trayectos interurbanos. Cinco de ellas serán de dos pisos, con lo que la isla dispondrá el próximo año de un total de 18 guaguas de doble altura circulando por sus carreteras. “Con esta apuesta decidida por renovar la flota reducimos los tiempos de espera y desplazamiento, aliviamos la congestión y apostamos por una isla más limpia y más sostenible, que cuida de su territorio”, concluye Rosa Dávila.