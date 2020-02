Últimas noticias del coronavirus, en directo

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y confianza en el sistema sanitario tras sus controvertidas palabras de este lunes cuando afirmó que el virus se había extendido porque uno de los hospitales "no había cumplido el protocolo". "Los ciudadanos deben estar tranquilos. Nuestros protocolos son eficientes, efectivos y adecuados para responder a la emergencia", ha asegurado. https://twitter.com/GiuseppeConteIT/status/1232293063269265411

Primeros casos de coronavirus en Croacia y Austria. Las autoridades de Croacia y de Austria han confirmado este martes los primeros casos de contagio en su territorio del brote del virus. El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, ha confirmado en una comparecencia que se ha registrado el primer caso de un paciente con coronavirus en suelo croata. En Austria, el gobernador del Tirol, Günther Platter, ha confirmado los dos primeros casos positivos por coronavirus en esta región. Los dos pacientes han quedado en aislamiento en una clínica de Innsbruck. El gobernador ha dicho que las dos personas son de Bérgamo, una localidad de la región de Lombardía, la más afectada por coronavirus de la parte norte de Italia. Los dos pacientes son dos jóvenes de 24 años y sus vidas no corren peligro. (EP)

Irán pide a su población que no salga de casa para evitar el contagio.

La periodista de The Wall Street Journal expulsada de China, atrapada en Wuhan. La periodista estadounidense Chao Deng, de The Wall Street Journal, deberá permanecer en Wuhan hasta que el brote de coronavirus “concluya”, a pesar de haber sido expulsada de China. Lo han anunciado este martes las autoridades del país asiático. Deng, sin embargo, no está autorizada a realizar entrevistas. Los otros dos periodistas del mismo diario que fueron expulsados junto con Deng abandonaron el territorio chino ayer lunes. Pekín anunció la semana pasada la expulsión de tres periodistas del diario económico estadounidense como represalia por la publicación en ese medio de una tribuna con un titular que había considerado racista. (AFP)