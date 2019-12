¿Hasta qué punto eres víctima del postureo navideño? Descúbrelo

Si en algún momento el ingenio ibérico aflora con todas sus consecuencias es en las fechas navideñas, a través de los millones de mensajes que viajan entre los smartphones. No en balde, entre 2017 y 2018, el tráfico de datos móviles creció un 35% en Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, tal cantidad de mensajes, aparte de aturullar, despiertan en muchos sentimientos encontrados. Por ejemplo: ¿quién no ha dudado hasta el sudor qué responder a alguien que felicita pero que no está registrado en la agenda de contactos? ¿Hay que contestar a todas las felicitaciones? ¿Cuándo hacerlo? ¿Hasta qué día se debe desear feliz año? Lo mejor es tomárselo con humor. Por eso te invitamos a hacer este test en el que, dependiendo de lo que respondas, estarás en un prototipo navideño u otro. No te lo tomes muy en serio...