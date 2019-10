Detenido un hombre en Cartagena por la muerte de su pareja, desaparecida desde diciembre

La Policía Nacional ha detenido este jueves a un hombre acusado de haber matado a su pareja, que llevaba desaparecida desde finales de diciembre de 2018. La familia de esta mujer, de 54 años y que residía en Cartagena (Murcia), denunció su desaparición y las investigaciones se han prolongado durante estos nueve meses hasta que este miércoles se ha detenido al que en aquella época era su pareja sentimental, han confirmado a EL PAÍS fuentes policiales.

El hombre ha declarado ya ante los agentes, aunque las mismas fuentes no han podido confirmar si ha admitido o no el crimen, que sería un caso más de violencia machista. Además, se ha registrado su domicilio. Por el momento, el cadáver de la mujer no ha sido localizado.

El detenido, que todavía no ha pasado a disposición judicial, residía con la mujer en el momento de la desaparición.

De confirmarse que se trata de un crimen machista, sería el segundo de este tipo en la Región de Murcia en lo que va de año, tras el asesinato a manos de su marido de una mujer en Torre Pacheco el pasado mes de mayo. En lo que va de 2019, 46 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en España. Además, hace casi dos semanas, una joven vecina de Cornellà de Llobregat (Barcelona) fue asesinada por su expareja en la localidad británica de Southampton, donde residía por motivos laborales.