Un viraje de la Fiscalía baja de 45 a 6 los acusados en un escándalo urbanístico en Castro Urdiales

La letrada que representa a la Junta Vecinal de Santullán, la única acusación particular que todavía aguanta en el juicio, Yolanda Merino, recuerda los esfuerzos que se han dedicado a este procedimiento. “Se denuncia en 2006, la instrucción no arranca hasta 2008 y termina en 2012. A partir de ahí todo ha sido un juego de dilaciones y paralizaciones. De 2015 a 2019 estuvimos pendientes de juicio y cuando ya está, pasa esto a última hora", relata. Yolanda explica que se sienta un precedente muy peligroso porque en Cantabria hay 400 viviendas pendientes de derribo por irregularidades en los planes. “Si no se enjuician las que, además, llevan detrás un presunto delito, lo que pasará es que va a ser muy fácil saltarse la ley cuando quieran los Ayuntamientos, los técnicos o constructor de turno. Aquí había falsedad de planos y de documentos”, añade. La letrada recuerda que el derecho urbanístico y medioambiental está regido por directivas europeas que hay que cumplir y que trascienden las normas estatales.