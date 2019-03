¿Tiras demasiada comida a la basura? Empieza por organizar la nevera

Existen varias apps para reducir el desperdicio alimentario. Too Good to Go permite a los restaurantes registrados vender el excedente de comida. Para facilitar el proceso y porque es difícil predecir los alimentos que van a sobrar, el usuario recibe un bolsa sorpresa con comida del día en perfecto estado. Esta aplicación para móvil se creó en 2016 y, según sus datos, medio millón de raciones se han librado de ir a la basura.

We Save Eat, de menor alcance, funciona de forma similar. Los establecimientos ofertan sus sobras por un precio muy reducido. Yo No Desperdicio pertenece a la ONG Prosalus y no se produce transacción económica en el intercambio, sino que es una donación. Al igual que Olio, que está presente en 32 países: “El territorio empleado para cultivar alimentos que nunca se comerán es más grande que China”, alertaba en una entrevista en EL PAÍS Saasha Celestial-One, la fundadora de la aplicación.