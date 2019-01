Londres trata el aceite de oliva como comida basura y prohíbe que se anuncie en el metro

El Ayuntamiento de Londres se dispone a prohibir, a partir de febrero, los anuncios de aceite de oliva en las estaciones y vagones de metro de la ciudad. La campaña impulsada por el alcalde laborista, Sadiq Khan, para luchar contra la obesidad infantil, equipara al zumo prensado de las aceitunas con ingredientes de la "comida basura" como el aceite de palma. La prohibición incluye otros condimentos como la mayonesa o, la salsa de soja, el pesto, la mantequilla o incluso los célebres cubitos de concentrado de pollo o ternera.

El criterio utilizado para fijar la prohibición se inspira en el establecido por Public Health England (Salud Pública de Inglaterra), una agencia dependiente del Gobierno británico que puntúa los alimentos en función del equilibrio existente entre los nutrientes beneficiosos para la salud, como las frutas, verduras, proteínas y fibra, y aquellos cuyo aporte a la dieta infantil aspira a reducir, como los azúcares, las grasas saturadas o la sal. Al final, es algo tan poco matizable como el índice calórico de cada alimento -y el aceite de oliva lo tiene en un grado elevado- el que establece la escala.

"No tenemos intención de prohibir anuncios de productos que no contribuyan a la obesidad infantil. Las empresas podrán pedir una excepción si demuestran que su producto no agrava ese problema. Por ejemplo, si se trata de un producto que no sea consumido de modo habitual por los niños. Atenderemos con atención solicitudes de ese tipo", ha explicado un portavoz del alcalde ante las quejas que ha empezado a recibir el ayuntamiento.

La Asociación de Publicistas de Reino Unido mantiene actualmente consultas con el equipo municipal y, dado el número de quejas recibidas, no considera posible que la nueva medida pueda ponerse en práctica en fecha tan temprana como febrero. "La oficina del alcalde acaba de iniciar un proceso de consultas con la industria sobre este tipo de política. Existen asuntos relevantes que se centran sobre todo en los productos que podrían suponer una excepción a la norma. Con todos estos factores, resulta complicado asegurar que la fecha de febrero sea posible", han dicho en un comunicado.

El negocio de la publicidad en el metro londinense es enormemente lucrativo. Casi 5 millones de personas utilizan a diario este medio de transporte. La Autoridad de Transportes de Londres ingresa anualmente más de 160 millones de euros por la colocación de anuncios. De ellos, más de 20 millones provienen de la publicidad de alimento. Pero el golpe a la industria alimenticia va más allá. En el caso del aceite de oliva, un producto universal cada vez más consumido por sus beneficios nutricionales, supone un duro golpe a su prestigio.