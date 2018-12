Augusto Delkáder: “Parece recomendable un adelanto electoral”

El director editorial del Grupo PRISA y presidente de la Cadena SER, Augusto Delkáder, ha manifestado este miércoles que “parece recomendable un adelanto electoral”. Ha apuntado que no había hablado con el presidente, Pedro Sánchez, y que por tanto no podía vaticinar qué haría este, pero ha argumentado que hace falta "un Gobierno sólido” y que no es tiempo de hacer “cálculos electorales”. El responsable del Grupo PRISA (empresa editora de EL PAÍS) ha apostado, además, que también para Sánchez sería beneficioso.

Delkáder, que ha hecho estas declaraciones en un desayuno de Nueva Economía Forum en el Hotel Westin Palace de Madrid, también ha manifestado que ante la crisis catalana, que ha tenido a su parecer repercusión en el auge de la derecha en las elecciones andaluzas, se precisa “una operación transversal y no una imposición”. Ha recordado que el artículo 155 “no es un fin en sí mismo, sino una herramienta” que “hay que saber utilizar”. El director editorial aconseja al Partido Socialista que no deje la resolución de este problema “urgente” y “complejo” al tiempo y añade que la contienda debe pasar por un proceso de “distensión y enfriamiento”. Tras calificar tanto al expresidente del Govern, Artur Mas, como a la clase política catalana de “insensata”, y también ha criticado la actitud del líder del PP, Pablo Casado.

El contexto político, ha dicho, requiere más que nunca del periodismo. El director ha subrayado que el oficio es necesario “para un correcto funcionamiento de la democracia representativa” y que la labor de los medios “no puede ni debe ser grata para el poder”. Ha incidido en la formación de los periodistas, “que no deben ni hablar ni escribir de lo que no saben”, así como en su ética profesional y en la transparencia de los procesos informativos, para que “el lector conozca las reglas del juego”. A propósito de la requisa de documentación y móviles de dos periodistas de Mallorca que trabajan en el caso Cursach, Delkáder se ha preguntado “si el juez se ha leído la Constitución”, ya que el secreto profesional es un derecho de los periodistas.

También ha abordado los retos a los que se enfrenta la profesión en un contexto global y digital. Incidió en que la prensa está atravesando un momento de crisis y eso supone un peligro para la estabilidad de la propia democracia. “Para ser independientes hay que ser rentables”, sentenció el director ahondando en la necesidad de seguir en la búsqueda de nuevas fórmulas tanto internas como empresariales para el correcto desarrollo del periodismo. “El cambio de modelo está en el campo digital y forzosamente será de pago”, sentenció y, aunque no se aventuró a dar una fecha, espera que será “en muy poquito”.

No demonizó la digitalización de la sociedad, sino que animó a aprovechar las posibilidades que este proceso ofrece para los medios, como así lo hace Prisa, apostando por la calidad, profundidad y exclusividad del contenido. Destacó la presencia del grupo en América Latina y su compromiso con este continente, así como con la defensa, a un lado y otro del Atlántico, de los sistemas democráticos, del desarrollo de una sociedad armónica y de los mecanismos de distribución de bienestar.