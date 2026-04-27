‘Visionaire’, de revista de moda a presentar una ópera en Madrid: “Confiamos en los artistas. La IA solo puede generar contenido sobre lo que ya existe, no algo nuevo”

“En algún punto de nuestra carrera quisimos pasar de producir ediciones limitadas a hacer proyectos ilimitados”, explica Cecilia Dean. Ella, junto a James Kaliardos creó en 1991 Visionaire, una especie de revista de moda radical (ahora reconvertida en agencia creativa), en la que artistas, modelos, fotógrafos, músicos y cineastas tienen libertad absoluta para plasmar lo que quieran entre sus páginas. Algunos números, como el dedicado a Louis Vuitton, se vendieron por miles de dólares (había poco más de una docena de ejemplares, dentro de un baúl de la marca); otros, por muchísimo menos, pero Visionaire se convirtió, con los años, en la referencia absoluta para aquellos que consideran la moda una forma de arte. Poco a poco se introdujeron en el mundo de la performance y de las exposiciones. “Empezamos a hacer obras de arte públicas, un número a base de pósteres gratuitos... Nos empezó a importar el acceso público a lo que hacíamos, ya no queríamos ser exclusivos”, relata Kaliardos. Y así fue como llegaron a Glass Handel, una ópera libre y multidisciplinar de la que el público español podrá disfrutar una parte, no completa, este martes 28 en el Teatro Real, dentro del marco del summit Bloomberg City Lab, que este año se celebra en Madrid.

Anthony Roth Constanzo, en un momento de la obra en el Palais Garnier, con vestido de Raf Simons. BENJAMIN_GIRETTE (Benjamin Girette)

El alma máter y absoluto protagonista de Glass Handel es el contratenor y productor Anthony Roth Costanzo. “Lo conocemos desde hace más de 20 años, y colaboró poniendo su voz en un número de Visionaire dedicado al sonido. Grabó un aria de un minuto, y tiempo después me enteré de que, al día siguiente de esa grabación, le iban a operar de las cuerdas vocales, y no sabría si iba a volver a cantar”, relata Dean. “Todo fue bien, y poco después grabó su primer álbum, con música de Philip Glass y Händel. Nos dijo tiempo después que quería celebrar el momento de una forma más creativa, y nosotros la verdad que lo imaginamos como un número de Visionaire, pero en vivo”, explica.

El resultado es una especie de obra de arte total del siglo XXI, en la que hay involucrados artistas plásticos, músicos, directores de vídeo y hasta diseñadores como Raf Simons, que se encarga del imponente vestuario. “Cuando piensas en la ópera vista online piensas en la documentación de la actuación, pero nosotros queríamos que los directores grabaran lo que quisieran, que interpretaran la actuación a su manera”, explica Kaliardos. Entre los que se han encargado de filmar la obra están nada menos que James Ivory y Pix Talarico, el propio Kaliardos junto a Marisa Tomei o los artistas Maurizio Cattelan y Mickalene Thomas. “A la vez es una obra muy maleable, George Condo dibujó en vivo las dos primeras veces que la hicimos, después lo hizo Glenn Brown... Otros lo harán en el futuro... La propia idea de la obra es cambiante”.

Cecilia Dean y James Kaliardos, fundadores de Visionaire François Nars

Glass Handel ya ha pasado por la ópera de Philadelphia, la catedral St. John the Divine en Nueva York o la Ópera Garnier de París, donde Pam Tanowitz se encargó de la coreografía. “Cuando me incorporé, era muy diferente, porque la forma en que se interpretaba tenía que tener sentido de otra manera, debido a cómo se presentaba. En las primeras funciones, de hecho, movíamos a todo el público. Estabas sentado en una silla y alguien venía, te cogía y te trasladaba a la sección de los bailarines, a la sección de la película. Recorrías la orquesta. Te acercabas al pintor. Todo giraba en torno a moverse y a ser movido”, cuenta la coreógrafa, “pero es difícil encontrar espacios donde se pueda hacer eso, así que tenía sentido que al final acabáramos en un escenario”.

La misión principal de Glass Handel es acercar la ópera a otros públicos. “Cuando la hicimos en nueva York, por ejemplo, aquello se llenó de jóvenes fans de Raf Simons”, explica Cecilia Dean. El diseñador belga, actual codirector creativo de Prada, realizó una serie de trajes muy alejados de su identidad creativa habitual: hay, por ejemplo, un voluminoso vestido rojo con una enorme lazada que recuerda incluso al Cristóbal Balenciaga de los años cincuenta, o piezas fluidas de malla y flecos que acompañan el movimiento y exponen a los bailarines. “Es lo que hacemos. Damos a la gente libertad total para diseñar, dibujar o crear lo que quieran”, indica Kaliardos, “no hay directrices. Haz lo que te apetezca”.

En un momento dominado por los grandes presupuestos destinados a marketing y amenazado por la inteligencia artificial, los fundadores de Visionaire apuestan justo por lo contrario. “Confiamos en los artistas y en sus procesos. Lo corporativo domina el mundo actual, y es lo contrario a la creatividad, porque la gente que hay detrás solo piensa en el dinero”, opina Dean. “Y la IA, además, solo puede generar contenido sobre lo que ya existe, no algo nuevo. Es como cuando las empresas utilizan focus groups para crear contenidos, que solo sirven para elegir opciones que ya existen, es lo menos creativo del mundo. Sé que lo que hacemos no es lo más fácil a la hora de conseguir patrocinios, por ejemplo, pero estamos en contra de la mentalidad marketiniana actual, James y yo nos conocemos desde hace más de media vida, y llevamos luchando contra ella todo ese tiempo”. “Ocurre por ejemplo con la moda. La gente de finanzas es la que cada vez tiene más poder de decisión sobre lo que vemos, pero yo siempre he pensado que nunca puedes predecir qué va a volver loco al cliente, ya sea un color de uñas, una serie... Lo que sea. Nos gusta ser outsiders, porque al ver el sistema desde fuera podemos ser más libres para intentar cambiarlo”.