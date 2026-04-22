Maria Grazia Chiuri recupera varios bolsos Baguette de los noventa en su regreso a Fendi

Maria Grazia Chiuri rescata varios de los primeros acabados de la Baguette, uno de los bolsos más famosos de la historia.

Recién aterrizada de nuevo en la marca, donde empezó a trabajar en 1989, la directora creativa rescata algunos de los primeros diseños del bolso más famoso de la marca. A punto de celebrar su 30 cumpleaños, el modelo sigue siendo un icono cultural gracias a sus innumerables apariciones en todo tipo de contextos

“¡Es una Baguette!”, exclamaba Sarah Jessica Parker metida en la piel de Carrie Bradshaw en una escena ya célebre de Sexo en Nueva York. Concretamente en uno de los capítulos de la tercera temporada de la serie, en el que la columnista era atracada a punta de pistola; pero cuando el ladrón le pedía su bolso, ella respondía con la frase que convirtió inmediatamente a aquel accesorio en todo un icono cultural.

Emitido en el otoño del año 2000, el episodio llegaba tres años después de la creación del bolso Baguette, que había sido lanzado por Fendi en 1997. La estilista de la serie, Patricia Field, consiguió que le prestaran varios modelos del mismo diseño y Bradshaw lució al menos un par a lo largo de toda la temporada. El morado de lentejuelas que le fue robado volvió al armario de la protagonista en la secuela And Just Like That, como un guiño a la serie original que no pasó desapercibido entre los seguidores.

Sarah Jessica Parker (en la imagen junto a John Corbett), en el 10º capítulo de la tercera temporada. A lo largo de esa temporada Parker lució varios bolsos Baguette. HBO / Alamy Stock Photo / CORDON PRESS

Lily Collins, que tenía solo 11 años cuando se emitió aquella escena, también le rindió homenaje el pasado mes de diciembre, mientras acudía a promocionar la última temporada de Emily en París en el programa Good Morning America: se puso un vestido con estampado de jirafa similar al de Sarah Jessica Parker en el año 2000, unas sandalias y el mismo bolso morado de Fendi.

Lily Collins el pasado mes de diciembre en Nueva York, emulando el estilismo de Carrie Bradshaw en el episodio del robo (con Baguette de lentejuelas incluida). Jose Perez/Bauer-Griffin (GC Images)

El bolso Baguette fue uno de los primeros casos ampliamente documentados sobre cómo una ficción televisiva era capaz de crear una demanda muy real de piezas de moda. Algo que la misma serie demostró también con los zapatos de Manolo Blahnik o el Birkin de Hermès. A partir de aquel momento la alianza se desarrollaría hasta el infinito, hasta la profusión de colaboraciones en series actuales como la de Lily Collins. A principios de los dosmiles la televisión estaba entrando en su edad dorada y aún no era consciente de su influencia, mientras que el cine ya la había ratificado de sobra a la hora de vender modelos concretos con casos de éxito como las gafas de sol Wayfarer de Pulp Fiction o las zapatillas Mexico 66 de Onitsuka Tiger de Kill Bill.

El director Guy Ritchie y Madonna, con su Baguette bajo el brazo, en el año 2000, cuando ambos eran pareja. Stefan Rousseau - PA Images (PA Images via Getty Images)

Un acabado resplandeciente

La idea de aquel acabado concreto, morado de lentejuelas, fue cosa de Silvia Venturini Fendi, que se inspiró en un espejo que tenía en casa su madre, Anna Fendi. Tercera generación de la saga Fendi y entonces directora creativa de accesorios de Fendi, bajo la dirección artística de Karl Lagerfeld, Silvia fue la responsable del lanzamiento de la Baguette a finales de los noventa, un bolso que muchos han catalogado como el primer it bag de la historia.

Paris Hilton en 2007, también con el célebre modelo de bolso. Steve.Granitz (WireImage)

Su diseño es sencillo, una silueta ligeramente alargada con solapa, hebilla con el logo de la marca y asa para llevar bajo el brazo, como una baguette de pan. Venturini fue la que firmó el lanzamiento, pero en su equipo participó una joven brillante, Maria Grazia Chiuri, que el pasado mes de octubre regresaba a la compañía ahora como directora creativa. “En el departamento de diseño todos éramos diseñadores y ya, sin más títulos”, recordaba hace unas semanas la italiana en una entrevista publicada en El País Semanal, “se trabajaba en la colección, se hacían las pruebas y todos estábamos implicados. Era un brainstorming continuo. Cuando tenías una idea siempre te decían que probases. Era bellísimo y estimulante, te daba responsabilidad. Cuando algo les encajaba te decían: ‘Esto es Fendi’, lo reconocían y no miraban ni quién ni cómo lo había hecho. Normalmente no es así y no creo que sea casualidad que de allí salieran tantos grandes diseñadores: Pierpaolo Piccioli, Frida Giannini, Alessandro Michele, Giambattista Valli, Marco De Vincenzo, Eric Wright…”.

La Baguette robada volvió al hombro de Carrie Bradshaw en uno de los capítulos de ‘And Just Like That…’. Jose Perez/INSTARimages.com (Jose Perez/INSTARimages.com / Cordon Press)

En su primera colección para la marca, presentada el pasado mes de febrero en Milán, Chiuri quiso rescatar algunos de los modelos de aquellas primeras Baguettes que salieron de sus talleres. Diseños que acaban de salir a la venta como parte de la colección Baguette Re-Edition 2026. Porque una de las características que más han marcado a este bolso, del que se vendieron 600.000 unidades solo entre 1997 y 2006, ha sido su capacidad de presentarse en innumerables acabados. Con lentejuelas, bordados, flecos, rafia… de todos los colores y en incontables materiales, pero con ese patrón peculiar que ha ido conquistando a muchas generaciones distintas.

Sharon Stone con el bolso el año pasado, en el festival de cine de Palm Springs. VALERIE MACON (AFP via Getty Images)

Porque si de algo no se olvida la italiana es de que, más allá de la colección, importa el objeto concreto, que es el que debe conquistar: “La relación se establece cuando entras en la tienda y ves el objeto. Antes de eso puede que hayas seguido información en Instagram, que hayas visto o no el desfile, pero en última instancia la relación se da entre tú y ese objeto. Creo que es fundamental darle un fuerte sentido de autenticidad, porque el que se encuentre con ello para comprarlo no será necesariamente alguien que haya seguido toda la conversación que lo rodea”.

Varios de los bolsos Baguette Re-Edition 2026, presentados durante el desfile de la colección otoño-invierno 2026/27 de Fendi. Launchmetrics