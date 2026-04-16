Carmen Lomana desfila con Metrika en el décimo aniversario de Dominnico: “Nos representamos hacia el mundo a través de la ropa”

Domingo Rodríguez Lázaro celebra el aniversario de su marca, que ha vestido a Rosalía, Beyoncé o Lady Gaga, con un desfile en 080 Barcelona Fashion. En esta colección integra piezas tecnológicas en las prendas, ve la moda como “un acto de autoprotección” y juega a mezclar lo teatral y lo funcional

“Vestirse es, muchas veces, un acto de autoprotección: acumulamos símbolos, referencias y tendencias como si fueran escudos que nos legitiman ante los demás”, explicaba en una nota de prensa antes del desfile que celebraba el décimo aniversario de su marca el alicantino Domingo Rodríguez Lázaro, director creativo de Dominnico. Su firma, nacida en Barcelona en 2016, ha vestido a estrellas del pop, y de la cultura pop, como Beyoncé, Lady Gaga o Rosalía. Y en su desfile, celebrado este miércoles dentro de la pasarela 080 Barcelona Fashion, combinó la teatralidad de los escenarios —patente en el diseño negro de falda abullonada lucido por la estilista, modelo y dj Sita Abellán— con siluetas pragmáticas y funcionales (de gabardinas a cazadoras biker) en la colección, llamada Soft Armor (Armadura blanda). “Diría que todo el esfuerzo ha merecido la pena. Cuando trabajamos en moda los tiempos son imposibles, tenemos una idea, un concepto, una visión, que tiene que materializarse. En este desfile hemos apostado por no solo celebrar el aniversario, sino por un inicio de era, referenciando piezas que han formado parte de la trayectoria de la marca y a la vez dando un paso hacia algo quizá como más funcional, tener un balance entre lo comercial y lo más excéntrico, teatral”, explicó el diseñador a S Moda, sintetizando lo que sintió durante el show.

Sita Abellán, en el desfile. Launchmetrics.com/spotlight

Para el creativo, el objetivo es que sus prendas impregnen el día a día, que los conceptos que transmite se integren en la vida real: “Es superimportante el hecho de que no solamente te guste a nivel conceptual la moda, sino que puedas formar parte de ella. Y cuando hablo de formar parte de ella es que puedas formar parte de ella trabajando en una oficina o puedas formar parte de ella yéndote a tomar una copa, sin tener que ubicar el llevar moda en un espacio concreto, o en un evento, como acostumbramos a hacer”.

Jessica Goicoechea, con un 'look' monocromo. Launchmetrics.com/spotlight

En la pasarela de Dominnico hubo muchos rostros conocidos, pero también desfilaron figuras que han marcado la década de historia de la firma, como Kristina Petkovik. “Es mi musa, la modelo con la que empecé en Alicante hace 10 años, y ahí estaba subida a la pasarela, como Muriel Seiquer, que también es otra modelo icónica para nosotros. Queríamos poder recuperar a quienes ha formado parte de la marca y con quienes hemos creado comunidad”, señaló Rodríguez Lázaro. Santa K, Clara Courel o Violet Chachki desfilaron con las prendas de la firma, y la colaboradora televisiva y socialité Carmen Lomana salió de la mano de la cantante Metrika (conocida en redes como “madre fundadora”, una de las invitadas al confesionario del Lux Tour de Rosalía). Una llevaba una gabardina larga de cuero; la otra, una versión del diseño con cazadora y shorts. “Muestra la búsqueda del ageless [sin edad], el hecho de que nuestra ropa pueda acompañar a varias generaciones sin tener que cerrarse a un momento vital", indicó el diseñador, “Carmen, maravillosa con esa gabardina, y Metrika con una biker de cuero inspirada en los noventa. Buscamos ese momento de los opuestos que pueden convivir y evolucionar con la marca”.

Santa K, con uno de los diseños de Dominnico. Launchmetrics.com/spotlight

Las prendas y complementos son para Rodríguez Lázaro una “armadura emocional”, con guiños al estilo medieval reinterpretado en armaduras de noche, partes superiores amplias y vestidos voluminosos. “Nos representamos hacia el mundo a través de la ropa, y esta colección celebra el recorrido de una marca al generar esa identidad”, subrayó el creador. Además, algunas prendas y complementos se convirtieron en su desfile en diseños tecnológicos, con siete piezas que integraban dispositivos de Samsung. Desde sus inicios, la firma ha estado definida por su carácter genderless (sin género), su apuesta por la moda lenta y la investigación de procesos y materiales. Su primera colección Unusual Dichotomy (Dicotomía inusual) la presentó en Budapest, dentro de European Fashion Union, y ahora, 10 años después, ha querido mostrar la evolución de su apuesta en 080 Barcelona Fashion, pasarela que siempre ha apostado por una combinación de talento emergente, riesgo y firmas consolidadas.

Marta Camín, otra de las modelos del desfile. Launchmetrics.com/spotlight

Las modelos Jessica Goicoechea y Marta Camín (que reivindicó en sus redes la presencia de modelos curvy en las pasarelas, marcadas este año en las distintas semanas de la moda por la delgadez extrema) desfilaron con estilismos coloridos, en fucsia y azul pastel, esa llamada Soft Armor que “propone una nueva lectura de la fuerza a través de la sensibilidad”, según explicaron desde la firma, con los tonos pastel liberados de su carga de inocencia y el cuero y el pelo despojados de agresividad, “una tensión equilibrada entre opuestos” reflejada en estilismos monocolor. De hecho, ese transformar la dualidad en manifiesto sirvió de resumen del espíritu de la firma en este décimo aniversario para el director creativo: “Me parece un sueño volver a generar looks monocromos, que son fáciles de reinterpretar. Hay muchísima intencionalidad en el hecho de que estas piezas sean divertidas y atrevidas, como siempre hemos hecho, pero que también puedan tener esa parte de deseo y de funcionalidad”.