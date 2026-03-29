EGO celebra 20 años como plataforma de nuevos talentos de moda con la creación del premio Pelonio New Talent

“Adrián González Cohen y yo estuvimos acordándonos de nuestros primeros pasos en este mundo, que además él conoce muy bien también, porque ha seguido mucho a diseñadores noveles. El objetivo era recrear el espíritu de las sesiones behind the scenes donde puedes ver los recortecitos de periódicos, de noticias, de looks, los objetos que son como fetiches y que les ayudan a crear su mundo”, explica el diseñador Rubén Gómez, director creativo de EGO. Su trayectoria comenzó precisamente en la la lanzadera de nuevos talentos de la moda nacional que este año cumple dos décadas y que celebra la efeméride con una espectacular campaña, en primicia en las páginas de S Moda, en la que él ha llevado la batuta.

A la izquierda, abrigo y vestido de ADRIAN EGEA. A la derecha sombrero y abrigo de SKINFROMTHEINSIGHT, bolso de ARTURO DE LA ROSA y zapatos de REPARTO STUDIO. Adrian González-Cohen

“La Comunidad de Madrid nos cedió este palacio espectacular en Boadilla, que es una localización maravillosa, pero quisimos que a pesar de todo se pueden ver los elementos que suelen formar parte del universo de ese diseñador que no tiene muchos medios pero sí mucha creatividad”, continua Gómez.

El vínculo entre la Comunidad de Madrid, patrocinador oficial de la iniciativa en esta edición, y EGO se remonta a sus primeras ediciones, cuando los desfiles se celebraban en la Sala Alcalá 31. El principal objetivo de esta plataforma, cuando nació en 2006 impulsada por Andrés Aberasturi, fundador y presidente de Pelonio Group, era conseguir que los nuevos diseñadores jóvenes tuviesen la oportunidad de presentar colecciones alternativas a la vez que se les ayudaba a que esas propuestas se convirtiesen en un negocio. De esa cantera salieron nombres tan imprescindibles como María Escoté, Dominnico, Moisés Nieto, Maya Hansen o Juan Vidal. Algunos, como JC Pajares y Tíscar Espadas, han llegado a llamar la atención de gigantes globales del lujo como el grupo LVMH.

El modelo del primer plano va con ‘total look’ SKINFROMTHEINSIDEOFMYMOUTH. La modelo al fondo con un sombrero de SKINFROMTHEINSIGHT, vestido pantalón de GUILLERMO DÉCIMO y zapatos de REPARTO STUDIO. Adrian González-Cohen

En estos 20 años de trayectoria, EGO no solo ha dado oportunidades sino que ha generado un espacio seguro para que todo tipo de sensibilidades creativas puedan tener cabida. Y esa diversidad también es la que se ha querido representar en esta campaña en la que, como explica Gómez: “No es un repaso histórico sino un fresco en el que podemos ver diferentes fases del camino de un creador. Por ejemplo, Guillermo Décimo está ahí porque, aunque acaba de empezar y la suya es una costura que bebe mucho de grandes españoles como Pertegaz o Balenciaga pero con una perspectiva no binaria; mientras tanto Skinsfromtheinsideofmymouth es una propuesta novísima de un chico muy joven quien apuesta por la estética de internet. Es una sesión de fotos pensada no para mirar al pasado sino para ubicar el presente”.

La historia de Pelonio y la de EGO han ido de la mano en estos últimos 20 años. En 20 aniversario han creado el premio Pelonio New Talent con el que buscan apoyar y visibilizar las voces emergentes que comienzan a abrirse paso en la industria de la moda española. Está dotado con 5.000 euros y en esta primera edición lo ha ganado la firma leonesa Eaftimos, con una propuesta que destaca por su atención al detalle, su arraigo en la tradición y la artesanía, así como por su capacidad para desarrollar un lenguaje creativo propio, con proyección dentro del panorama actual de la moda.

Sombrero de EVADE HOUSE, camisa de BOLTAD y pantalones de SKINFROMTHEINSIDEOFMYMOUTH. Adrian González-Cohen

En su apuesta por los jóvenes talentos, desde Pelonio van a ofrecer a los diez diseñadores participantes de esta edición de EGO un programa de acompañamiento de seis meses en su espacio showroom, orientado a impulsar la visibilidad y el desarrollo de sus colecciones en este inicio de su recorrido profesional.