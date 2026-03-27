La historia de las calaveras, el estampado que desbanca a las flores y los lunares esta primavera

Presentado por primera vez en 2003 por Alexander McQueen, el estampado se convirtió rápidamente en uno de los símbolos más reconocibles de la moda de principios de la década de 2000, fusionando rebelión, lujo y romanticismo gótico británico en un objeto de culto

“Flores en primavera, qué original”. Lo mismo aplica a los lunares, los tonos pastel, el color azul claro y el amarillo mantequilla. En unas semanas, hablaremos de los cuadros vichy. No importa el año: eche usted un vistazo a la ropa de nueva temporada y estaremos de acuerdo en que en la moda el vocabulario visual de la primavera es predecible y recurrente porque nos evoca el cliché de la primavera en su máximo esplendor. La llegada del buen tiempo, más horas de luz, planes al aire libre… ¿a quién no le gusta eso? Esta primavera podría tener un estampado que rompa con el esquema tradicional, gracias a la obsesión nostálgica de la Generación Z por todo lo que estaba de moda hace 20 años. Y el estampado que más estuvo de moda en la primavera de 2003 no fueron ni las flores ni los lunares. Fueron las calaveras.

Para comprender cómo llegó el estampado de calavera a definir el estado de ánimo muy específico en aquella década, es importante conocer primero lo que significó la calavera en el ADN de la marca que encapsuló el sentir del momento, Alexander McQueen, que reflejaba la tensión del cambio de siglo: una mezcla de espectáculo, romanticismo oscuro y emoción intensa en un momento marcado por la fascinación visual y cierta inquietud cultural. Sus desfiles, concebidos como narraciones dramáticas, conectaban con una época que buscaba imágenes poderosas y experiencias emocionales fuertes. Todo esto cristalizará en la calavera como símbolo.

En realidad Lee McQueen comenzó a usar este motivo desde los inicios de su marca, en los años 90. En su famosa colección de graduación, en 1992, incluyó calaveras y huesos, fascinado por el “memento mori” victoriano, el recordatorio simbólico de la inevitabilidad de la muerte y lo fugaz de la vida. Este tema continuó salpicando sus siguientes colecciones hasta que una década después debutó en pasarela por primera vez como parte de la colección Irere para la primavera / verano de 2003, en la Semana de la Moda de París. Era el 5 de octubre de 2002.

Aquel título, “transformación” en una lengua indígena amazónica, servía para contar la historia de metamorfosis, redención y supervivencia de una niña náufraga. Los pañuelos de seda en blanco y negro, atados y colgando de anchos cinturones de cuero, eran un guiño a la leyenda pirata y el símbolo perfecto para McQueen: macabros y románticos a la vez. Pero para que la calavera resonara en la cultura pop hizo falta que llegara Kate Moss.

Kate Moss durante el desfile de McQueen de 2004. Mike Marsland (WireImage)

Un año después, en junio de 2004, la modelo abrió el desfile Black de McQueen bailando una coreografía de Michael Clark vestida con un vestido lencero, ligerísimo, de una fina seda semitransparente, negro y largo, cubierto con el estampado de calaveras. Si has pasado suficiente tiempo en internet recientemente te habrás dado cuenta de que es el mismo que llevó Margot Robbie en un evento de la revista Vogue celebrado este febrero en Australia.

El vestido de Kate fijó en la retina colectiva el estampado de calaveras y, en poco tiempo, este se convirtió en una puerta de entrada a la marca. La propia Kate llevaba el pañuelo cuando salía a la calle en Londres y, en el aleteo de una mariposa, lo hicieron todas las demás: las gemelas Olsen, Sienna Miller, Nicole Richie, Lindsay Lohan, Kim Kardashian. Aquel motivo atormentado y oscuro se había vuelto de pronto una pieza cool y muy vendible que te daba un aire grunge por un precio que sin ser barato (unos 185 dólares en un principio), quedaba muy lejos de otros accesorios de marcas de lujo. Lo que nació con un espíritu antisistema, artístico y de contracultura acabó siendo una tendencia masiva, así que el estampado de calavera solo pudo morir de su propio éxito. Cuando el diseñador falleció en 2010, las ventas de este estampado se dispararon de nuevo, porque para este momento, las calaveras ya significaban McQueen.

Ha hecho falta un ciclo completo de las tendencias, 20 años, para que vuelvan a estar de moda. A comienzos de 2025, llegó Timothée Chalamet, el actor al que unos idolatran y otros defenestran en su carrera al Oscar con un pañuelo de calaveras en la fiesta del 50.º aniversario de Saturday Night Live, lo que no pasó desapercibido para la Gen Z. En marzo, el actual director creativo de McQueen, Seán McGirr, las reintrodujo en la pasarela, atando versiones a las asas del nuevo bolso Farringdon de la marca y creando una camisa masculina con un estampado de calaveras verde clavado a aquel del vestido de Kate Moss.

El print se extendió también a la precolección de la primavera 2026 de la marca (esta vez con las calaveras en rojo) y para el verano aquello ya era un tema y en junio Charlie XCX llevó uno de aquellos fulares en su concierto en el festival de Glastonbury. La fotografía de Margot Robbie en 2026 recuperando el vestido de Kate Moss confirma que las calaveras son el primer estampado de esta primavera. El tiempo dirá si se trata de un homenaje viral o si vuelven a apropiarse de todo su peso.