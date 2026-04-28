La boda de Sydney Sweeney y Jacob Elordi en ‘Euphoria’: los detalles de un vestido tan extremo como memorable

En la tercera temporada de ‘Euphoria’ el personaje que encarna la voluputosa y siempre ligeramente polémica Sydney Sweeney, Cassie, no solo inicia un OnlyFans desde su dormitorio de estilo tradwife de los años cincuenta. Además, se casa con Nate Jacobs, ese personaje encarnado por Jacob Elordi que representa al bro posesivo pero irrestible con el que secretamente todas sueñan. Este enlace abocado al fracaso desde el inicio es, a pesar de todo, uno de los grandes acontecimientos estéticos -fuera y dentro de la pantalla- de esta primavera. Los creadores de la serie lo saben y por eso han echado el resto en la creación de un vestido de novia que tenía que dar que hablar por todas las razones posibles. Una de ellas es, por supuesto, un escote balcón desacomplejado y dramático que deja ver esos pechos por lo que Sweeney hay dicho en múltiples ocasiones que no piensa pedir perdón. Entre las demás razones que han sostenido la expectación y viralidad del instante está también el morbo de ver a Elordi haciendo votos en un altar.

Patrick Wymore / HBO

En la escena se masca la tragedia a pesar de tratarse de una ceremonia supuestamente lúdica y Sweeney vuelve a ofrecer una interpretación tan espectacular como la de la famosa escena del baño, en la que llora desconsoladamente frente a un espejo. En esta ocasión hay llantos también.

Patrick Wymore / HBO

El vestido que luce es un diseño creado a medias entre la diseñadora de vestuario habitual de la serie, Natasha Newman Thomas y el modisto neoyorquino Jackson Wiederhoeft. Jackson estudió en la emblemática escuela Parsons, desde donde trabajó para las colecciones femeninas de Thom Browne. Su debut en solitario tuvo lugar en el año 2019 y desde entonces su firma se ha alzado como uno de los grandes sellos emergentes en la creación de una costura rica, compleja, virtuosa y a la vez tremendante pegada a las tendencias más extremas y teatrales.

Entre sus clientas se cuentas celebridades con perfiles más bien ‘indies’ como Meg Stalter, Tina Fey o Rachel Sennott. También Lady Gaga, Rihanna, Taylor Swift, y Miley Cyrus han sido vistas con alguna de sus creaciones, perfectas para transmitir sentido del espectáculo.