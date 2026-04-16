¿Agua micelar en el pelo? El truco viral que promete alargar los lavados

La idea de dejar de usar champú no es nueva. Hace años que existe una gran comunidad en línea dedicada al método ‘sin champú’: evitar usar productos por completo o reemplazarlos por ingredientes de cocina como vinagre, bicarbonato, romero, manzanilla o huevos crudos. Ahora, esta corriente evoluciona hacia fórmulas más rápidas y virales. ¿La última? Aplicar agua micelar en el cuero cabelludo (en lugar de champú seco) para eliminar la grasa en cuestión de minutos.

“Guarda esto para la próxima vez que tengas el pelo graso, pero solo dispongas de dos minutos y cero tiempo para ducharte…”, explica la doctora Zion Ko Lamm, creadora de contenido sobre cuidado de la piel con más de 800.000 seguidores en TikTok y cerca de un millón en Instagram, en uno de los vídeos que han impulsado el truco. En él propone usar agua micelar en el cuero cabelludo como alternativa al champú seco. “En lugar de rociarla directamente, uso un disco de algodón porque la clave es que las micelas atraen la grasa y los residuos para poder retirarlos. Me gusta porque no solo enmascara, sino que elimina la acumulación”, añade.

El gesto, que recuerda más a desmaquillar la piel que a lavar el cabello, consiste en ir pasando el algodón impregnado en agua micelar por las raíces para ‘arrastrar’ el exceso de sebo de forma localizada. Ko Lamm recuerda que el objetivo no es lavar el pelo, sino hacerlo más presentable en cuestión de minutos. “El resultado mejora si se utiliza una fórmula matificante, capaz de absorber aún más grasa en la superficie. Eso sí, es un truco para cuando no tienes tiempo”.

La pregunta con la que cierra el vídeo, “¿Alguien más ha probado este truco para el cabello?”, ha alimentado el debate con respuestas, más bien, escépticas. Aunque algunos usuarios aseguran que lo probarán, la mayoría apunta a que nada sustituye a un buen lavado. “Intenté esto y no me funcionó… aunque me encantaría no tener que comprar champú seco ni lavarme el pelo todos los días”; “lo hice y acabé con el pelo más grasiento y mojado”; o “para obtener resultados increíbles también puedes probar con agua, champú y acondicionador”, ironiza otro usuario. También hay quien recurre a alternativas más clásicas para disimular la grasa como los polvos de talco o el almidón de maíz.

Un truco viral ¿con base científica?

La explicación detrás del truco no es del todo descabellada. “El agua micelar es una solución acuosa que contiene tensioactivos (moléculas con una parte afín al agua y otra afín a la grasa) muy suaves en baja concentración. Cuando se organizan en el medio acuoso forman estructuras llamadas micelas”, explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. “Actúan como una especie de ‘vehículo’ que atrapa residuos grasos, restos de maquillaje, fotoprotector, partículas de contaminación o suciedad acumulada durante el día”, añade Fernández.

La industria capilar lleva años incorporando esta tecnología a muchos de sus productos. “Sí, pero la diferencia con las de rostro es enorme. El agua micelar facial está formulada para retirar suciedad del rostro con suavidad y con una lógica de uso distinta. Un champú micelar, diseñado para la fibra capilar, tiene otra arquitectura y otro equilibrio entre limpieza y aclarado. El champú micelar ofrece una limpieza eficaz, pero menos agresiva que la de un champú más detergente. Está formulado para emulsionar suciedad y sebo, y eliminarse por completo durante el lavado. Comparte la idea de las micelas, pero nada que ver con aplicarla en las raíces y dejarla ahí”, apostilla Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Aunque el truco tiene cierta base, los expertos matizan. “Puede tener cierto sentido, porque las micelas actúan como un ‘imán’ para la grasa. El problema radica en que el agua micelar está formulada para la cara, donde la estructura y cantidad de grasa que se genera es diferente al cuero cabelludo”, señala la dermatóloga Virginia Velasco, responsable del departamento de tricología en la clínica del Doctor Morales Raya. Esta diferencia importa. “El mecanismo químico es el mismo, pero el resultado no es igual porque el sustrato cambia. La piel del rostro no tiene la misma densidad folicular ni la misma producción sebácea que el cuero cabelludo”, dice Irene Serrano, directora de Dermalogica.

En la práctica, el efecto es limitado. “Ocurren dos cosas: las micelas disuelven parte de la grasa acumulada y, además, el algodón las arrastra físicamente. Podemos conseguir una mejora real, pero temporal y muy superficial”, detalla Virginia Velasco. Es decir, el cabello puede parecer más limpio a simple vista, pero la limpieza no es completa ni duradera. “Podríamos decir que estamos recogiendo parte del sebo que ha salido, pero no limpiamos en profundidad, ni actuamos sobre la producción de éste regulando su equilibrio. Es solo un recurso puntual: para poder espaciar realmente los lavados tendríamos que actuar sobre la producción de sebo”, concluye la dermatóloga.

Lo que no se dice en las redes

Los expertos coinciden en que el principal problema de utilizar agua micelar en el cuero cabelludo es que después no se retira. “Aunque muchas de estas aguas se venden ‘sin aclarado’, en realidad pueden dejar residuos de tensioactivos sobre la piel que se acaban mezclando con el sebo, el resto de productos capilares y la propia suciedad”, advierte Mireia Fernández, directora de Perricone MD.

El resultado no siempre es el efecto limpio que prometen las redes. “Cuando aplicas el agua micelar puedes tener la sensación de raíz húmeda, apelmazada, áspera o incluso pegajosa”, añade Fernández. Pero la cuestión no es solo estética. “Aunque en la mayoría de los casos no es necesario aclararla en el rostro, en pieles grasas recomendamos hacerlo porque pueden acumularse restos de surfactantes. Esto puede trasladarse al cuero cabelludo, donde hay más grasa, más folículos y una microbiota propia”, explica la dermatóloga Virginia Velasco. ¿Las consecuencias? “Si el agua micelar se usa sin aclarar, los tensioactivos pueden acumularse, alterar la microbiota y favorecer la aparición de caspa o dermatitis seborreica en personas predispuestas. Si existen estos problemas previos, la recomendación es lavar el pelo de forma frecuente, nada de espaciar lavados. En cuanto a cueros cabelludos sensibles, los productos sin aclarado pueden empeorar la reactividad de esta zona, aunque si la fórmula es adecuada (sin agentes irritantes ni perfumes) podríamos aceptar una aplicación puntual”, advierte Velasco.

Agua micelar vs. champú seco

La comparación con el champú seco es inevitable, pero ambos productos responden a mecanismos diferentes. “El champú seco no limpia, sino que absorbe el exceso de sebo gracias a polvos como almidones o sílice. Eso hace que la raíz se vea más suelta, más mate y visualmente menos grasa”, explica Irene Serrano, de Dermalogica. El agua micelar funciona justo al revés. “El agua micelar solubiliza parte de esa grasa, pero si no se aclara después, esa mezcla de sebo, tensioactivos y residuos se queda en el entorno de la raíz. Por eso el resultado suele ser mucho menos agradecido”, señala Raquel González. La diferencia es visible. “Puede dar una sensación momentánea de frescor o de limpieza puntual, pero no suele dejar ese efecto de volumen y ligereza que sí da un champú seco bien usado”, añade González. De hecho, en algunos casos puede ocurrir lo contrario.

En el salón lo tienen claro: “Sinceramente, considero que no tiene ningún sentido. El agua micelar es un producto para la piel del rostro, no para el cabello ni para el cuero cabelludo. Es como si para quitar la grasa de la encimera, en vez de utilizar un quitagrasas, pasas la bayeta solo con agua. Parece que limpias, pero la grasa sigue ahí”, afirma Raquel Aguilera, peluquera de Tacha. Y añade un punto clave que rara vez aparece en los tutoriales: “Si tienes las raíces engrasadas también vas a tener grasa en el cabello, con lo cual no vas a limpiar nada”. Ni siquiera desde el punto de vista práctico le ve sentido. “Al mojar la raíz con el agua micelar vas a estropear el peinado que tengas y lo vas a tener que secar”.

Más allá del debate técnico, Aguilera insiste en que el problema es de expectativas. “Muchas veces buscamos soluciones rápidas, pero si el cabello está sucio, está sucio. No hay atajos reales para eso”, señala Aguilera. Desde su experiencia, lo más importante sigue siendo la técnica y el uso correcto de los productos. “Con el champú en seco pasa mucho: la gente dice que no funciona, pero en realidad es porque no lo están aplicando bien. Hay que usar muy poca cantidad, abrir el cabello en secciones y trabajar solo la raíz, no todo el pelo”, explica la peluquera.

En cuanto a los consejos para controlar la grasa en la raíz y espaciar los lavados, Virginia Velasco recomienda “realizar lavados con champús seborreguladores con agua tibia, aclarar bien el champú, y evitar extender acondicionadores y mascarillas nutritivos en el cuero cabelludo. También hay que evitar tocar y manipular las raíces durante el día (el contacto de los dedos redistribuye el sebo); limpiar y cambiar los cepillos con frecuencia, y evitar el cepillado de la raíz después de haber aplicado productos hidratantes (como aceites) en las puntas. Y, sin duda, consultar al dermatólogo, ya que detrás de muchos casos de pelo fino, apelmazado, y con exceso de grasa está el diagnóstico de alopecia androgénica y un tratamiento adecuado mejora la densidad capilar y regula la producción exagerada de sebo”.