Cepillos faciales de drenaje: la nueva herramienta que promete desinflamar el rostro y desbancar al gua sha

El interés por el sistema linfático ha llegado también a la cosmética. En ese contexto, los cepillos drenantes se abren paso como una herramienta sencilla que combina bienestar, técnica y tendencia, con resultados sutiles pero cada vez más buscados

Es el protagonista inesperado que se ha colado en las rutinas de belleza: el cepillo facial de drenaje linfático. Viral en TikTok e Instagram, promete desinflamar el rostro en minutos. “En los últimos años, ha crecido mucho el interés por todo lo relacionado con el sistema linfático y la inflamación de bajo grado”, confirma Yvette Pons , especialista en bioestética funcional. “Cuando funciona bien, la piel está más luminosa, menos inflamada y con mejor tono”, añade la esteticista Carmen Navarro , propietaria de las clínicas que llevan su nombre.

En este contexto, herramientas sencillas que prometen estimular el drenaje han captado la atención del público. Es el caso de estos cepillos faciales, que algunos ya señalan como el posible relevo del gua sha. “Son uno de los últimos gadgets en llegar a nuestras rutinas. En Laconicum llevamos tiempo apostando por el cepillado en seco corporal, que activa la piel de forma inmediata. Los faciales trasladan ese gesto al rostro con el objetivo de depurar, reducir la hinchazón y descongestionar la piel”, explica María Martínez , cofundadora y CEO de Laconicum.

A su favor juega también el factor sensorial. “El gesto de cepillar la piel resulta muy agradable y conecta con una tendencia clara hacia rituales de autocuidado consciente”, apunta Pons. Martínez coincide: “Buscamos pieles frescas, descansadas. Ese es el objetivo más urgente de la cosmética facial”.

Sin embargo, los expertos piden contexto. “El drenaje linfático es una técnica manual muy precisa desarrollada en el ámbito terapéutico”, advierte Pons. “Las herramientas en casa pueden complementar, pero no sustituir el trabajo profesional”, subraya Navarro.

Qué son los cepillos de drenaje linfático

Pero vayamos por partes: ¿qué son exactamente los cepillos de drenaje linfático? Son herramientas diseñadas para estimular suavemente la piel mediante el roce de cerdas finas. “Este estímulo mecánico puede activar receptores cutáneos y favorecer la circulación superficial, algo que muchas personas asocian con una sensación de desinflamación o ligereza”, explica Yvette Pons.

Raquel González , cosmetóloga y creadora de Byoode, introduce un punto de cautela: “Lo que más me preocupa de estas herramientas con fibras o cerdas es la acumulación de bacterias. Salvo que tengamos herramientas de desinfección completa y esterilización, pueden ser el caldo de cultivo de imperfecciones y alteraciones en la piel por actividad bacteriana”.

Qué efectos tienen sobre la piel

El masaje linfático realizado por la acción mecánica del cepillo sobre la piel y el tejido subcutáneo actúa principalmente de tres formas, según explica el Dr. Guillermo Camps , fisioterapeuta en Barcelona, director médico de GC Fisiocoach y miembro de Top Doctors Group:

Estimulación mecánica de la piel que activa la microcirculación.

Movimiento del líquido intersticial que puede favorecer el retorno linfático superficial.

Exfoliación ligera que ayuda a eliminar las células muertas.

Cepillos drenantes vs. gua sha

¿Son complementarios, iguales o no tienen nada que ver? Según los expertos consultados, aunque ambas herramientas se utilizan en rutinas de cuidado facial, el objetivo y el tipo de estímulo son diferentes.

“El gua sha trabaja más la musculatura y el tejido facial, ayuda a relajar tensiones y a esculpir el rostro. El cepillo de drenaje, en cambio, está más enfocado a estimular la circulación linfática y a reducir la retención de líquidos”, diferencia Navarro. En resumen, “podríamos decir que son herramientas distintas que actúan sobre capas y mecanismos diferentes del tejido”, concluye Yvette Pons.

Cómo usar el cepillo drenante

Los especialistas aconsejan utilizar el cepillo con movimientos muy suaves y siempre respetando la dirección de drenaje natural del rostro o del cuerpo. La presión debe ser mínima: en drenaje linfático el objetivo no es “presionar”, sino acompañar el movimiento de los líquidos. Los movimientos lentos, cortos y repetidos suelen ser más eficaces que los gestos rápidos o intensos.

¿Con qué frecuencia debe usarse? “Lo ideal es utilizar estas herramientas de forma moderada; por ejemplo, tres o cuatro veces por semana durante unos minutos. El sistema linfático responde mejor a estímulos suaves y constantes que a manipulaciones intensas”, aconseja Carmen Navarro.

¿Puede tener riesgos? ¿Puede ser peligroso realizar maniobras drenantes sin ser experto? “Es un masaje seguro siempre que no tengamos alguna patología como linfedema, infecciones cutáneas, heridas o piel irritada, psoriasis activa, dermatitis atópica en brote, fiebre o infección sistémica o cáncer activo”, explica el Dr. Camps.

Y añade: “No tiene riesgos si no hay patología y lo realizamos de forma suave, pero si no se realiza adecuadamente, en caso de tener una patología previa, podríamos empeorar los síntomas”. Además, “el drenaje linfático se caracteriza por ser extremadamente suave. Cuando se hace con demasiada presión no solo deja de ser drenaje, sino que puede irritar la piel o resultar contraproducente”, añade Carmen Navarro.

¿Para quién se recomienda? “Puede ser interesante para personas que se levantan con el rostro hinchado, que tienen tendencia a retener líquidos o que buscan mejorar la luminosidad de la piel”, recomienda Navarro.