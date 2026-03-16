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Karol G llega a la fiesta de Vanity Fair
40 fotos
PREMIOS OSCAR

De la armadura de Karol G al ‘show’ de Anya Taylor-Joy: todos los ‘looks’ de fiesta post-Oscar de Vanity Fair

La alfombra roja sirvió, como siempre, de escaparate para las creaciones de las grandes casas de moda, aunque este año con debuts especiales

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