De la armadura de Karol G al ‘show’ de Anya Taylor-Joy: todos los ‘looks’ de fiesta post-Oscar de Vanity Fair

La fiesta de Vanity Fair es una cita imprescindible tras la ceremonia de entrega de premios desde hace tres décadas. Los años en los que el organizador fue el antiguo director de la revista, Graydon Carter, le dieron estatus legendario a la convocatoria, con la que solo podía competir Elton John. Este año, el flamente nuevo director de contenidos Mark Guiducci se ha encargado de recuperar el esplendor de una cita en la que tienen que brillar los premiados pero también todas las celebridades que están ahí representando los intereses de las firmas de lujo que sostienen el 'showbusiness'. La gran protagonista de la noche, la actriz Jessie Buckley, galardonada por su papel en 'Hamnet', apareció alzando su estatuilla con un vestido de Chanel.

Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)