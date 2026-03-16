De la armadura de Karol G al ‘show’ de Anya Taylor-Joy: todos los ‘looks’ de fiesta post-Oscar de Vanity Fair

40 fotosPREMIOS OSCAR De la armadura de Karol G al ‘show’ de Anya Taylor-Joy: todos los ‘looks’ de fiesta post-Oscar de Vanity FairLa alfombra roja sirvió, como siempre, de escaparate para las creaciones de las grandes casas de moda, aunque este año con debuts especialesS Moda16 mar 2026 - 14:15CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa fiesta de Vanity Fair es una cita imprescindible tras la ceremonia de entrega de premios desde hace tres décadas. Los años en los que el organizador fue el antiguo director de la revista, Graydon Carter, le dieron estatus legendario a la convocatoria, con la que solo podía competir Elton John. Este año, el flamente nuevo director de contenidos Mark Guiducci se ha encargado de recuperar el esplendor de una cita en la que tienen que brillar los premiados pero también todas las celebridades que están ahí representando los intereses de las firmas de lujo que sostienen el 'showbusiness'. La gran protagonista de la noche, la actriz Jessie Buckley, galardonada por su papel en 'Hamnet', apareció alzando su estatuilla con un vestido de Chanel.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)La casa francesa fue una de las más presentes de la noche y ha formado parte del fondo de armario de Buckley desde que esta empezó su carrera promocional en la temporada de premios de este año.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)En esta fiesta, muchas celebridades aprovechan para hacer un 'fashion statement' espectacular. Fue el caso de Anya Taylor-Joy, quién apareció con un ligero mono corto negro de tirantes finos que formó parte de la mítica colección de otoño-invierno 1994 de John Galliano.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Aunque el tocado el la guinda perfecta para un estilismo en el que las medias de cristal negras y las sandalias con pulsera eran la solución perfecta para una pieza nada sencilla de vestir con gracia, era el espectacular colgante de diamantes de Tiffany lo que conseguía el protagonismo total.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Entre los datos curiosos, decir que el 'outfit' forma parte de la misma colección de la que salió el vestido que la cantante Rosalía lució en el videoclip de Sauvignon Blanc. Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Kim Kardashian no podía faltar. Ella fue la celebridad escogida por la casa italiana Gucci para llevar a la meca del cine (aunque no fuese en el cuerpo de una actriz) la propuesta de Demna como nuevo director creativo. Este vestido dorado formó parte de la colección que se presentó en Milán hace solo una semana. Ella le dio un toque especial a todo el conjunto con unas lentillas que volvían azules sus ojos oscuros y que contrastaban con su melena oscura.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Su hermana, Kendall Jenner, sin embargo, volvió a la firma que más atención mediática suscitó a lo largo de la noche: la casa de la camelia, que ahora dirige creativamente Matthieu Blazy. El vestido de Chanel fue confeccionado a medida para Jenner, que lo completó con unos pendientes de Tiffany y unos zapatos de Gianvito Rossi.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)El cantante y compositor Troye Sivan acudió con un traje con chaqueta de raso blanco y camisa abierta de par en par de Tom Ford. No hay un diseñador más apropiado para este artista, conocido entre otras cosas por el alto voltaje erótico de su obra. Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)La 'influencer' y modelo Julia Fox hizo lo que mejor se le da: llamar la atención atreviéndose con una propuesta poco convencional. Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Su vestido, con ligeras reminiscencias isabelinas o tudor (referencia a la que ayudaba sin duda el singular peinado) era un diseño de los holandeses Viktor & Rolf. Las cejas decoloradas contribuían a la sensación de atemporalidad histórica.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Por su parte, la estrella de redes sociales Emma Chamberlain fue la elegida por la casa Valentino, cuyo director creativo es Alessandro Michele, para lucir este diseño inspirado en los años 20 y con toques románticos.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Nicole Kidman, que en la ceremonia apareció junto a Ewan McGregor haciendo un homenaje a 'Moulin Rouge', se presentó en esta fiesta con un vestido de corte sirena con cuello alto de Matthieu Blazy para Chanel. La apuesta era similar a la de Kim Kardashian. Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Si en los últimos años el negro fue dominante sobre la alfombra roja, este año han sido pocas actrices las que se han decantado por él. Una de ellas fue Elle Faning, quien lució esta escultural columna con volumen dramático en la cintura diseñada para ella por Sarah Burton, directora creativa de Givenchy.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Jessica Alba también optó por el negro pero con una propuesta singular de Tamara Ralph, quien diseñó para ella un vestido de sirena con escote corazón y una parte inferior adornada con espectacular marabú.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Heidi Klum se presentó con un vestido de raso amarillo cuyos atrevidos cut-outs dejaban ver su impresionante silueta.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Dakota Fanning, al igual que su hermana, se decantó por una propuesta negra. El vestido de ella, con impresionantes flores realizadas en pedrería en el escote, era un diseño de alta costura de creador libanés Zuhair Murad. Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)La modelo Cara Delevingne, siempre valiente a la hora de lucir moda, se decantó por un vestido con corpiño con juego visual diseñado por el neoyorquino Thom Browne.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Hailey Bieber posó resplandeciente con un vestido columna de cuello redondo y estampado animal de Armani. Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Meg Ryan lució un vestido de raso verde que ya le habíamos podido ver el los SAG Awards de este año.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Selma Blair apareció con su ya habitual bastón y un vestido con corpiño de rejilla gigante con falda abullonada, diseño de Tamara Ralph.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)La incombustible Jane Fonda llevó un vestido de lentejuelas burdeos de Rodarte.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Grace Gummer lució un espectacular vestido plateado de Balenciaga, cuyo nuevo director creativo es Pier Paolo Piccioli, anteriomente en Valentino.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)La cantante Olivia Rodrigo lució un vestido rosa empolvado con falda de plumas de Anthony Vaccarelo para Saint Laurent.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)El dramático vestido de Sarah Paulson, con corsé visible de raso blanco, hombreras hiperbólicas y falda de tul era un diseño de Matières Fécales, quien habitualmente también visten a Lady Gaga.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)La humorista Chloe Fineman, de SNL, llevó un vestido dorado elaborado en un peculiar tejido acolchado de Kallmeyer.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Rachel Sennott, por su parte, se decantó por un vestido de encaje con cuello palabra de honor de Balenciaga. El pelo recogido dejaba apreciar el escote en todo su esplendor. Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Otra que también apostó por Balenciaga fue Demi Moore, cuyo vestido armadura incorporaba una espectacular cola de plumas.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Solo Teyana Taylor podía lucir una pieza como esta, realizada en raso blanco por Matthieu Blazy para Chanel. Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)La pieza incorpora las icónicas cadenas de la casa francesa, para la que la actriz ha hecho embajadora en las últimas semanas de la moda.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Suki Waterhouse y Robert Pattinson posaron juntos. Ella llevaba un vestido blanco de raso y corpiño metálico con capa vaporosa de Tamara Ralph.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Kaia Gerber posó junto a Michael Smith con un vestido rojo de Sarah Burton para Givenchy.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Renate Reinsve con una propuesta transparente de Louis Vuitton, firma de la que es imagen y a la que pertenecen también las joyas.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)La modelo Vittoria Ceretti lució un Alaïa de color burdeos.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Connor Storrie y Hudson Williams coincidieron en las transparencias. Las del primero eran de Saint Laurent. Las del segundo, de Balenciaga. Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Mia Goth apareció con un característico diseño de JW Anderson para Dior, firma de la que la actriz es imagen desde que el irlandés tomó los mandos creativos. Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Dua Lipa apareció con un vestido de Schiaparelli con un corpiño de terciopelo azul que daba paso tras una cintura péplum a una falda columna llena de flecos metálicos.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Kate Hudson con un vestido con abdoumen cut-out de Giorgio Armani Privé.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)La cantante Karol G opto por un diseño escultórico y rígido de la firma francesa Ashi Studio.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)La propuesta incluía una larga cola que contrastaba con el tamaño mínimo del cuerpo central. Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Kylie Jenner lució un vestido con cola de plumas y corte en la cintura de McQueen.Rodin Eckenroth/GA (The Hollywood Reporter via Getty)