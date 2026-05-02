QuadernLiteratura
opinió
Opinión

Més que mesquí (revisitant la fúria fonètica d’Ausiàs March)

Fins i tot els estudiosos acadèmics, que aspiren a ser freds i objectius, diuen que el poeta gasta “un to desafiant”

Per dir que encara que et tallessin un membre l’ànima continuaria sencera, March la compara amb la mar, que no s’altera “si hom ne trau — una gran albufera”Ana Daniela Zucotti / Alamy Stock Photo (Alamy Stock Photo)
Enric Casasses
En temps d’Ausiàs March (que va viure de 1397 a 1459) la paraula mesquí no volia dir avar, abjecte, deshonest sinó malaurat, trist, desventurat (que sembla que a les illes encara es fa servir en aquest sentit, a voltes amb tendresa, com quan al nadó li diuen mesquinet); i així, March, referint-se als antics que van morir per amor, els hi diu “vosaltres, pobrets” o, en paraules seves: “Oh, vós, mesquins, qui sots terra jaeu / del colp d’amor amb lo cos sangonent / e tots aquells qui amb cor molt ardent / han bé amat, prec-vos no us oblideu, / veniu plorant, amb cabells escampats, / oberts los pits per mostrar vostre cor / com fon plagat amb la sageta d’or / amb què amor plaga els enamorats” (on s’entén que fon vol dir fou i plagar és ferir); amb aquest exemple ja es veu que Ausiàs March escriu a pit obert. Fins i tot els estudiosos acadèmics, que aspiren a ser freds i objectius, diuen que March gasta, a moments, “un to desafiant” o un lèxic “d’extrema violència” i que, fins i tot, arriba més d’un cop a alguna “arriscada irreverència”.

Però anem al gra que vull rosegar: en un cant de cap al final, quan es veu desesperat, demana a la verge que l’ajudi: “Mare de déu, hages mercé de mi / e fes-me ser de tu enamorat; / de les amors que só passionat / io conec cert que só més que mesquí” (escric io en comptes de jo perquè és com ho deia i escrivia ell). March parla de vós a les dones i a l’amor, i de tu a la mort, al dolor, i a déu i sa mare. Aquest parlar aspre, brusc, i atrevit, no vol dir que menyspreï la musicalitat ni la fonètica, al contrari. No té l’elegància dels virgilis i petrarques, en té una altra, dura com un roc, ferma com una queixalada. No és que no tingui moments dolços, però són pocs, i són del seu estil, que és un estil tan raspós que, si el travessa la dolçor, la dolçor es fa, per contrast, dolcíssima, com a la primera estrofa del cant 64, quan descriu així la turbulència eròtica de la primavera (on és clar que l’animal brut és l’animal no humà, tal com es deia aleshores): “Lo temps és tal que tot animal brut / requer amor, cascú trobant son par; / lo cervo brau sent en lo bosc bramar / e son fer bram per dolç cant és tengut; / agrons e corbs han melodia tanta / que llur semblant, delitant, enamora; / lo rossinyol en tal cas s’entrenyora / si lo seu cant sa enamorada espanta”.

He citat la força fonètica del “més que mesquí”, i n’hi ha molts més exemples: en el que diré ara hi poso una barra horitzontal al mig perquè es vegi que s’hi ha de marcar la pausa a mig vers, l’hemistiqui, sempre després de la quarta síŀlaba, i que en els cants de March sempre hi és, sempre: “On seny no ateny — no és per seny sentit” (que em penso que s’ha de pronunciar “On seny no’teny”). A vegades la pausa ve després d’una síŀlaba àtona que amb la mètrica violenta d’Ausiàs es torna tònica: “Delitant-sé — tant com delit delita”. Altres cops l’esclat fonètic ve de les paraules agudes acabades en vocal, amb les os, les es i les is accentuades o, més ben dit, accentuadíssimes, com quan diu que la voluntat li ha fet perdre el seny: “Voler vencé, — raó de mi fugí”. Sovint juga amb els derivats, com quan li diu, a la dona: “sia per vós — cregut savi sabent / puix que per vós — mon seny hauré despés”. Això és del cant 5, en el qual al principi també ha dit: “só tan sabent — que sé ben departir / amor d’aquell — desig no virtuós”. Aquest cant acaba amb un altre joc molt atrevit de vocals en contacte: “si déu pregàs — ma veu seria oïda, / oïu-la vós, — puix veritat reporta” (el primer d’aquests dos versos es pronuncia “ma veu seri’oïda”). Un udolament semblant és al primer vers del cant 19: “Oïu, oïu, — tots los qui bé amats”.

I sabent que “tant am” es pronuncia “tan tam”, aquest vers del cant 66 comença amb un espectacular espetec de percussions i acaba amb la carícia amorosa de les erres fluixes, tenint present que la erra final de fer no és muda: “tant am com pot hom fer amar amor”. També diu que en fer-se vell va “perdent lo tast que per amor tastí”.

Un altre aspecte important és el que adverteix Carles Riba quan escriu que veu Ausiàs March “animat ara i adés, resoltament, per la desimboltura del lèxic i de la sintaxi populars”. Al cant 7, March es compara amb el mesquinet d’Adam “com sa muller — li mostrà mal camí / dient: Adam, — mengem d’aquest bocí”. A voltes fa servir imatges senzilles i perfectament eficaces: “amb ulls rients — lo delit nos abraça / e la dolor — calla detràs la porta”. O bé terribles: “No dec morir — solament amb coltell, / mon cos mig mort — deu ser vianda als cans”. O quan pensa que ha perdut el temps i la vida i esdevé amargament còmic: “Lo cinquèn peu — del moltó amb gran cura / jo he cercat — e no en té sinó quatre”. Coneix racons estranys o insòlits del viure, com el del galiot condemnat a galeres: “així com l’hom — que viu en la galera / que ja pudor — li és olor falaguera”. Tal com va el món, diu (entenent que els mals són els malvats): “sembren los bons, — cullen los mals e molen”. Per dir que encara que et tallessin un membre l’ànima continuaria sencera, la compara amb la mar, que no s’altera “si hom ne trau — una gran albufera”.

El 2018, en un article sobre March a la revista El Món d’Ahir, hi vaig escriure que “la gran música europea és el català de Gandia. A Europa, la gran música solemne, fora temple, és el català del senyor de Beniarjó. La manera i la música d’Ausiàs són úniques al seu temps i als que han vingut després. No se li assemblen ni els imitadors. S’avança tant a la seva època que encara no hi hem arribat. És tan peculiar que ha d’anar molt en fondo per arribar a allò que tots compartim”. O, com ho diu ell a l’acabament del cant 99: “A quatre peus deu anar qui no ho creu”.

Vaig preguntar a un coŀlega valencià què s’hi devia fer a la cassola marquiana de quan diu “bullirà el mar — com la cassola en forn” i em va respondre, mirant-me amb cara de repetir-me una obvietat que jo ja l’hauria de saber: arròs en crosta!

La discussió de si la fi justifica els mitjans, sembla dir Ausiàs, ni es planteja, perquè “la fi no em plau — e molt menys los mitjans”.

