Adri Boon, traductor: “Josep Pla em va obligar a apropar-me a la cultura catalana”
El traductor del català, castellà i portuguès a l’holandès va guanyar el Premi Europeu de Literatura per la seva versió d’'Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres’, d’Irene Solà
El passat mes de novembre, el traductor Adri Boon (Amsterdam, 1961) i Irene Solà es trobaven a La Haia per recollir el Premi Europeu de Literatura, guardó que reconeix la millor novel·la contemporània traduïda d’una llengua europea al neerlandès. Ho feien amb motiu d’Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres (Ik gaf je ogen en je keek in de duisternis). No era la primera vegada que Boon pujava a la tarima: el 2022 ja havia rebut aquest mateix premi per la traducció de Proyecto Nocilla, d’Agustín Fernández Mallo. Encisat des de ben jove amb els idiomes, i més tard estudiós de les llengües romàniques de la nostra península, Boon ha traduït obres d’autors com Josep Pla, Eça de Queiroz o Benito Pérez Galdós. Conversem sobre l’ofici, la llengua i l’atzar constitutiu del català.
Pregunta. Aprendre català va ser un bell atzar...
Resposta. Quan vaig començar a estudiar hispàniques, als anys vuitanta, no havia trepitjat mai terra espanyola. Al cap de quatre anys vaig anar a Madrid per continuar estudiant a la Complutense. Com a llengües secundàries, vaig triar el francès i l’italià. Resulta que un dia un noi català es va presentar a casa per deixar una cosa a la persona amb qui compartia pis. Vam sortir, i em va convidar a passar una setmana a Barcelona. Com que mentrestant havia canviat la llengua francesa pel portuguès, volia passar uns mesos a Portugal, però la colla d’amics que vaig fer a Barcelona em va suggerir de tornar a Catalunya a l’estiu i fer-hi un curs de català. Així que després de viure a Lisboa un temps vaig tornar a Barcelona i hi vaig fer un curs d’immersió. M’ho vaig passar pipa, i finalment vaig acabar canviant l’italià pel català. Vaig anar a Amsterdam per acabar els estudis i tot seguit vaig tornar a Barcelona per viure-hi vuit anys. De manera que vaig començar a traduir... de les meves dues llengües secundàries! A Amsterdam vaig tenir un professor de portuguès que va ser clau per la meva professionalització, i el 1992 vaig fer de lector per a una editorial holandesa: vaig començar traduint Montedor, de José Rentes de Carvalho i Camí de Sirga, de Jesús Montcada.
P. Quin és el repte més gran a l’hora de traslladar el català, castellà i portuguès al neerlandès?
R. El repte de qualsevol llengua és intentar convertir les frases de manera que el lector no s’adoni que són traduïdes. En les llengües romàniques, les frases són més llargues, perquè tenen una estructura que permet allargar-les sense perdre el fil. L’holandès, en canvi, té el verb al final, i no ho permet tant. A més, en català, castellà i portuguès gairebé no s’expressen els pronoms personals, de manera que de vegades es genera confusió: “de qui està parlant, l’autor, en aquest moment?”. Normalment, et guies per la lògica, però de vegades costa molt d’identificar!
P. Com definiria el caràcter de cadascuna de les llengües que tradueix? I de cadascuna de les literatures?
R. Tinc la sensació que la literatura portuguesa és una literatura de torres altíssimes, dominada per alguns grans noms (Fernando Pessoa, Gil Vicente, José María Eça de Queiroz...). El castellà té molts autors molt prominents: és un camp molt més difús. La catalana és una literatura sacsejada per la història, lligada a l’evolució lingüística.
P. Què es perd, inevitablement, en una bona traducció? I què es guanya?
Es perd l’ordre dels elements oracionals de les frases, paraules, sons. Quan fas la traducció, t’adones de seguida que cal canviar l’ordre original. I tota intervenció que fas té conseqüències (dins la frase en qüestió, però també en altres moments del text). Pel que fa als guanys: cada traducció és, també, una redacció d’un text. Hi ha autors que escriuen a raig (com Montserrat Roig, a qui estic traduint) i autors que lluiten amb el text (com Flaubert). Els bons editors ho controlen tot: si tots els fets descrits són correctes, si totes les dates són verídiques... Malgrat això, en llibres editats a Espanya s’hi trobaven, sobretot abans, errors flagrants, per exemple, en els noms estrangers (fins i tot en noms de protagonistes!). A través de la feina del traductor, el text pot passar un segon filtre.
P. Quina acostuma a ser la seva relació amb els autors vius que tradueix?
R. Tinc un molt bon amic català, en Ferran (que viu aquí a Tilburg), a qui comento qualsevol dubte abans de recórrer als autors. També hi ha autors que pensen en els traductors des del principi: Irene Solà, per exemple, havia fet un text explicatiu sobre el seu llibre, on explicava el món on passa la història, quines idees l’havien duta a escriure’l, entre d’altres. A més, a mesura que rebia preguntes de traductors, va anar preparant un document molt útil on aplegava totes les respostes.
P. Alguna paraula del català que tingui una ressonància especial, i que li hagi costat especialment de traduir?
Ell llibre de Solà descriu minuciosament el paisatge de l’interior català. Als Països Baixos, el paisatge és totalment diferent: no tenim muntanyes, ni barrancs... De manera que hi ha paraules que vosaltres teniu i nosaltres no. Recordo un fragment en què una parella travessa un paisatge ple de corriols, esvorancs... Solà fa una llista ben llarga d’accidents del paisatge. I a mi ben aviat se’m van esgotar les paraules! Aleshores busques mots i topes amb termes poc freqüents, o bé pots jugar amb repeticions per tal de crear jocs de sonoritats... cal buscar estratègies.
P. El Premi Europeu de Literatura s’ha atorgat a un llibre escrit originalment en una llengua minoritària, i a una traducció a una llengua que té relativament pocs parlants. Dues llengües assetjades pel castellà i l’anglès. En un moment de globalització (també) lingüística, cal valorar la traducció de llengües minoritàries?
R. Jo vull que el català i l’holandès continuïn existint d’aquí a 200 anys. L’holandès és una llengua petita, i les incidències de l’anglès són massives: cada vegada, els llibres es llegeixen més en anglès, o bé traduïts a l’anglès. Parlar i escriure en català gairebé és un acte polític, d’afirmació cultural. Fa poc he passat una setmana a Olot amb una colla de traductors que tradueixen el llibre de Solà, organitzada per l’Institut Ramon Llull. A Olot hi ha molts immigrants, però vaig parar l’orella i vaig sentir, i moltes colles de joves que parlaven català. Que la immersió lingüística funcioni o no depèn de l’orquestració política. A Barcelona, el panorama és ben diferent.
P. Quina ha estat la traducció més transformadora, en català, per a vostè?
R. A El quadern gris, de Josep Pla, sempre hi torno com a referència. És el primer llibre en català que em va obligar a apropar-me a la cultura. Hi ha tantes referències de coses que no coneixia! Ha funcionat molt bé com a rerefons dels altres llibres.
P. Ha llegit mai la traducció d’un llibre o d’un autor que li hagi fet venir ganes d’aprendre la llengua original?
R. Tinc un gran interès lingüístic, però, malauradament, mai es poden arribar a dominar totes les llengües. M’agradaria aprendre xinès per la gran diferència cultural i lingüística que implicaria traduir. I traduir Calvino seria fantàstic. El vaig intentar llegir en diverses llengües, com a Proust, traduït pel Jaume Vidal Alcover al mallorquí (aquesta última traducció és una autèntica meravella!)
P. El poeta Philippe Jaccottet diu: “Que la meva manera de resplendir sigui esborrar-me”. Creu que aquesta frase és aplicable a la traducció?
R. Sí, en certa manera. La majoria dels llibres que tradueixes no són llibres triats. Cal que entris en un món (el de l’autor) que no és el teu. Cal esborrar-te, endinsar-t’hi i intentar conquerir el que diu el text. Si és un món que dista molt del teu, es fa més difícil: una manera d’atansar-s’hi és llegir altres llibres propers a aquell món, a aquell tema. Ara bé, al final, encara que al començament no te l’estimis gaire, sempre acabes forjant un lligam íntim amb un text.