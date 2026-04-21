Albert Pla, Victòria Camps, Eva Armisén, Miquel de Palol i altres personalitats de la cultura recomanen un llibre per Sant Jordi
Actors, artistes, cuiners, músics, dissenyadors, escriptors o professors recomanen les seves lectures preferides
Quines novel·les llegeixen els filòsofs? Què inspira els músics o artistes? A les portes de Sant Jordi, vet aquí un conjunt de recomanacions de personalitats de la cultura, com les artistes Marria Pratts, Eva Armisén, els músics Quim Carandell, Albert Pla Laura Farré Rozada, la filòsofa Victòria Camps, l’escriptor Miquel de Palol, la dissenyadora Miriam Ponsa, l’actor Joan Carreras, la professora Neus Penalba, la dramaturga Lucia del Greco o el cuiner Joan Roca.
Marria Pratts
Habitar la terra
Bruno Latour
Arcàdia. Traducció d’Adrià Pujol. 136 pàgines. 16 euros
L’artista recomana aquest assaig en què, en conversa amb Nicolas Truong, el sociòleg i antropòleg Bruno Latour ajuda a “repensar la nostra posició envers el planeta”. Explica l’artista que dins la seva pintura “sempre hi conviu una cosmologia ecològica”. En són un exemple els bolets fantasmes que apareixen sovint en la seva obra.
Miquel de Palol
Vida i miratges
Pere Rovira
Proa. 416 pàgines. 21,50 euros
Segons l’escriptor, “Pere Rovira és un dels grans autors catalans vius, però per coses que fan els gremis culturals està molt lluny de tenir el reconeixement que es mereix”. Al dietari Vida i miratges, el lector retrobarà el món íntim i públic dels diaris de l’autor: “Em sembla interessant perquè a més d’estar molt ben escrit hi ha una combinació de vida viscuda i coneixement literari, cultural i social en general que fa que em sembli de lectura apassionant”, afirma Miquel de Palol.
Jordi Roca
El límit te’l poses tu
Alex Roca
Rosa dels vents. 104 pàgines. 16,06 euros
El cuiner i pastisser Jordi Roca recomana el llibre d’Alex Roca, que considera “una dosi brutal de motivació, un exemple de disciplina i treball personal, des de l’autenticitat, l’honestedat i l’exemple”. Quan tenia sis mesos, l’autor va patir una malaltia que li va causar una paràlisi cerebral i, amb una discapacitat física del 76%, es comunica amb la llengua de signes. Després d’haver convertit l’esport en tot un repte, al llibre explica la seva participació en quatre triatlons i un aquatló, a més de l’Orbea Monegros, la Pilgrim Race i dues Titan Desert.
Victòria Camps
El mal entès
Màrius Serra
Proa. 504 pàgines. 22,90 euros
La filòsofoa Victòria Camps, que ha dedicat la seva vida acadèmica a explorar del dret i del revés la dimensió ètica de l’ésser humà, recomana aquest llibre de Màrius Serra, que resumeix com “una narració sobre com els malentesos i les casualitats determinen la nostra vida, escrita amb perspicàcia i humor”. Amb una enorme consistència interna, cada capítol d’El mal entès és vist i representat com un abans i un després en la vida d’un laberint ingent de personatges vinculats activament o ocasionalment a Joan Ferrer.
Albert Pla
La puresa de l’engany
Gerard Quintana
Proa. 504 pàgines. 22,90 euros
Pla recomana l’última novel·la de Gerard Quintana, “perquè és amic meu y punto. Perdó, i punt”. Amb aquesta novel·la, el també cantant va guanyar el premi Ramon Llull 2021. El director de cinema gironí Claudi Careta viatja a Cuba i coneix l’Antoine, un jove i guardonat poeta que aconseguirà fugir de l’illa caribenya i traslladar-se a Girona. Fins que un bon dia un home arribarà a la ciutat dient que és el vertader Antoine.
Miriam Ponsa
L’Escrita
Perejaume
L’Altra. 320 pàgines. 21,90 euros
La dissenyadora de moda Miriam Ponsa explica que està fascinada amb aquest llibre de Perejaume, que converteix l’escriptura en un acte gairebé geogràfic, en una manera de deixar petjada i, alhora, de llegir les petjades del món. “Em sembla un llegat de respecte cap a la natura i l’ésser humà molt necessari actualment”, remarca una creativa que està avesada a treballar amb el màxim respecte per les dones que vesteix i per l’entorn natural.
Neus Penalba
Amada
Toni Morrison
Traducció d’Esther Tallada. La Segona Perifèria. 448 p. 23,50 euros
Neus Penalba considera que “han calgut gairebé quaranta anys perquè existís aquest llibre en català, però l’espera ha pagat la pena. La magnífica traducció d’Esther Tallada excel·leix a l’hora de donar autencitat en la nostra llengua a les diferents veus i registres i a la fragmentació narrativa d’una novel·la bellíssima sobre l’esclavitud”. Apunta que a Amada “ res no és el que sembla i el fantasma que encanta la casa no fa por, perquè allò sinistre es troba en un altre lloc: en l’amor d’una mare que estima massa i en el pervers rol de la memòria que no aconsegueix trencar les cadenes d’aquella plantació voltada d’arbredes i anomenada Sweet Home, un infern que és doblement terrible perquè hi creixen arbres delicats com puntes”.
Joan Carreras
Terres mortes
Núria Bendicho
Anagrama. 184 pàgines. 18,90 euros
Fa cinc anys, Núria Bendicho va debutar amb aquest retrat del món rural, que ja des del títol mostra sense embuts quin és el camp semàntic que dominarà la història de dalt a baix: la violència física, la sang, la brutícia i la suor, la decrepitud, el desengany, la culpa i el seu pes, el rancor i la frustració, les malformacions genètiques, el fàstic i la por, l’ànsia de fugir de la repugnància impotent, de la submissió i l’odi, de la rendició davant de la procacitat i el masclisme. No és aconsellable per als que busquin en una novel·la el sermó d’última hora, alliçonaments sobre la felicitat o construccions d’intimitats exemplars.
Lucia del Greco
La lluna i les fogueres
Cesare Pavese
Traducció de Pau Vidal. L’Agulla Daurada. 228 pàgines. 19 euros
Lucia del Greco explica que aquesta obra de Cesare Pavese té un inici bellíssim, i valora com en el libre es troben el temps històric i lineal, marcat per les fases lunars, i el temps mític del foc, projectat fora de la història. Hi apareix el desig de tenir un lloc on tornar, el qual, però, no existeix. Destaca que aquesta impossibilitat agafa més pes sabent que, quatre mesos després de la publicació, l’autor es va suïcidar, deixant una única nota: “Perdono tothom i a tothom demano perdó. D’acord? No feu massa xafarderies”. Lucia del Greco recomana també els poemes de Pavese, “que presenten una solitud a la qual ve de gust tornar sovint per quedar-s’hi dins el màxim de temps possible”.
Quim Carandell
All i salobre
Josep Maria de Sagarra
Traducció de Pau Vidal. L’Agulla Daurada. 228 pàgines. 19 euros
Carandell recomana All i salobre, el retrat de la vida dels pescadors de la Costa Brava d’abans que el turisme hi arribés. Es tracta de la segona novel·la de Josep Maria de Sagarra, “es nota que és jove, i és graciós imaginar-nos de joves aquesta gent que ens ha tocat imaginar com a senyors grans”. Va sobre les peripècies d’un estudiant, els amors, els primers passos en la vida adulta: “Té un capítol sencer que es pot llegir de manera independent de la novel·la, una crítica ferotge de la ciutat de Girona que em va semblar encantador, molt divertit de llegir”.
Eva Armisén
La gran família
Antònia Carré-Pons
Club Editor. 192 pàgines. 19 euros
Armisén recomana una novel·la recent guardonada amb el premi Òmnium a la millor novel·la de l’any 2025, de l’escriptora i editora Antònia Carré-Pons. A La gran família, l’autora narra la relació entre dues germanes i la resta de la família, les quals, tot i haver estat criades sota el mateix sostre —una casa amb negoci de carnisseria—, són ben diferents. Sense grans drames previs ni tragèdies sobrevingudes, però sí un cop de realitat com és una malaltia greu, en tota la novel·la hi ha la melancòlica presència d’una tristesa compassiva.
Laura Farré Rozada
Rússia, l’escenari més gran del món
Manel Alías
Ara Llibres. 464 pàgines. 21,90 euros
La pianista recomana el llibre que Manel Alías va publicar l’any 2021 després del seu pas per Moscou com a corresponsal de TV3. “Un llibre extraordinari per conèixer Rússia des de moltes perspectives diferents”, afirma Farré Rozada: “Explica curiositats que no ens arriben a través de les notícies, et dona una visió de la complexitat del país d’una manera distesa, amb anècdotes divertides”.
