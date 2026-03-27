Núria Busquet conversarà amb els lectors sobre ‘Fam’ al club de lectura
La trobada serà el dijous 30 d’abril, a les 19h., a l’estudi Toresky
El proper dijous 30 d’abril, a les 19 h, ens acompanyarà a l’estudi Toresky Núria Busquet Molist per conversar sobre Fam (Periscopi). En aquesta novel·la, la fam de viure ha perseguit sempre la protagonista, que de sobte es troba amb una vida diferent (i més monòtona) del que havia imaginat. Alhora, ha d’afrontar l’anorèxia que pateix la seva filla adolescent. En diàleg amb referents de la literatura, la música i la filosofia, la protagonista s’enfronta a la incomprensió, a la voluntat d’autodestrucció, al judici social i, sobretot, a la “sobrefam”.
Núria Busquet Molist (Cardedeu, 1974) és escriptora i traductora. Ha versionat en català autors com Douglas Stuart, Tessa Hadley, Dylan Thomas, Elizabeth Strout, Margaret Atwood, Lisa Taddeo o Anne Carson. Amb la seva traducció d’El colós, de Sylvia Plath, va obtenir el premi Jordi Domènech de traducció de poesia el 2019. És autora dels llibres de poemes Arca mínima (Edicions Tremendes, 2015) i Làpida (LaBreu, 2022), i de les novel·les Partícules (Lleonard Muntaner, 2017) i Zona zero (LaBreu, 2019).
El club de lectura de Quadern, conduït per Carlota Rubio, és un espai de trobada mensual entre lectors i escriptors, gratuït i obert a tothom. Trobareu sempre tota la informació, cròniques i vídeos amb recomanacions a la secció “Club de lectura”. Us podeu inscriure a la sessió en aquest enllaç o enviant un correu amb l’assumpte “Club Busquet” a quadern@elpais.es.
Fam
Periscopi
246 pàgines. 21 euros
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