Un Sant Jordi VIP
En l’era de l’autenticitat, no és casualitat que les professionals de la comunicació o la cultura hagin començat a actuar com a influenciadores
Hans Laguna obre el seu assaig Yo siendo yo (Anagrama) explicant que “autèntic” va ser la paraula de l’any 2023 segons el Merriam-Webster Dictionary, a causa de l’augment notable de les cerques del terme. És evident que ja fa temps que aquesta qüestió ens obsessiona, i no només a mi i a les meves amigues postmodernes, sinó també a les marques.
La diferència és que, mentre nosaltres ens capfiquem a trobar definicions i matisos del terme en l’era de les xarxes socials, les agències de comunicació fa temps que han trobat la manera de capitalitzar aquest neguit. Feia temps que ho vèiem venir, però el Sant Jordi passat va ser la culminació del deliri: mentre les meves amigues postmodernes i jo ens compràvem el nou llibre de Hans Laguna, uns PR madrilenys rebien amb dos besitos y una flor les assistents als seus esdeveniments per celebrar el día más bonito del año.
Resulta que hi ha un altre Sant Jordi. Un Sant Jordi VIP, sense cues ni aglomeracions, conformat per un seguit d’esdeveniments que poc tenen a veure amb la naturalesa de la nostra diada nacional: paelles, gildes i roses a l’hotel W, experiències olfactives patrocinades per Pull&Bear, happenings de marca blanca a les oficines de Nude Project… És a dir, un Sant Jordi dedicat a les antagonistes de la literatura: les influèncers. I per si hi ha algú nou per aquí, m’agradaria recordar que en aquesta columna odiem les influèncers, però encara més aquelles que, sense ser-ho, actuen com a tals perquè són incapaces de resistir-se a res que sigui gratuït o de suportar el terror de no ser tingudes en compte quan l’agència de publicitat Vampire regali abonaments per al Primavera Sound.
Fa poc, el tuitaire i traductor Tro de Ponent deia: “la turra sobre l’intrusisme laboral de les influencers... també hauríem de demanar-nos per l’intrusisme laboral de professionals de la comunicació en el món influencer”. I no és casualitat que les professionals de la comunicació o la cultura hagin començat a actuar com a influenciadores. En l’era de l’autenticitat, no hi ha res més admirable que algú que, aparentment, té una opinió pròpia i actua en conseqüència. Per això ens conviden als esdeveniments; la nostra autoritat simbòlica atorga autenticitat a les marques i, per tant, les fa més desitjables.
Així que, mentre el meu feed d’Instagram semblava passar-s’ho molt millor que jo als diferents esdeveniments, als quals no pensava assistir perquè suposo que ja ha quedat clar que tinc moltíssims valors, em vaig dedicar a passejar per una Barcelona impossible, amb les celles arrufades i el llibre de Hans Laguna a la mà. Jo no seré tan ingènua de regalar la meva autoritat moral a una gent que vol transformar Sant Jordi en la prèvia del Primavera Sound, em reafirmava. DJ en locals amb estètica gentrificadora i comunicacions en castellà; quin puto cringe.
Laguna em recorda unes declaracions de Charli XCX durant la promoció del disc BRAT: “Refusar quelcom simplement pels seus vincles amb el comercialisme es percep en l’actualitat com un argument avorrit i immadur (...) una espècie d’elitisme que no resulta atractiu en absolut”. No soc una ingènua, ja sé que ara tot està en venda i que el folklore està de moda. Però, assumint el risc de semblar una amargada i perdre l’estima de les girls, permeteu-me dir que ens hem passat de frenada. Que les lògiques de mercat de la cultura pop ens han menjat el cervell i que, per por de quedar com unes avorrides, hem assumit el cinisme radical com a moral dominant. Però, amor, encara que el màrqueting del Jo hagi fet en tu el seu efecte: no ets la Charlie XCX ni, encara menys, tens els seus mateixos dilemes morals.
Així que, el passat 23 d’abril, les meves amigues postmodernes i jo vam recordar amb nostàlgia quan encara tenia sentit reivindicar que no s’instrumentalitzés el dia de Sant Jordi, perquè aleshores preferíem ser la Cristina Morales i anar a robar llibres al Corte Inglés de plaça Catalunya, que ser la Charli XCX i assumir que ja no hi ha res a fer.